Un petrolero atraviesa el estrecho de Ormuz pese a amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní

Un petrolero liberiano logró salir del estrecho de Ormuz el jueves pese a las amenazas a la navegación por parte de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, y empleó una nueva ruta cercana a la costa de Omán que ha sido promovida por una agencia marítima de Naciones Unidas.

El paso del Stoic Warrior y las amenazas se producen mientras aumentan las tensiones entre Irán y Estados Unidos por los términos de su acuerdo provisional para poner fin de manera permanente a la guerra de Irán. Desde lograr que los barcos atraviesen la estrecha boca del golfo Pérsico hasta el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, ambas naciones debaten cada vez más los términos del acuerdo firmado la semana pasada.

Con la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán acordaron un periodo de 60 días para pulir esos y otros detalles. Hasta que eso ocurra —durante conversaciones privadas—, los líderes de ambos países seguirán negociando también en público, lo que incrementa el riesgo de que se rompa el frágil alto el fuego en la región.

Una amenaza importante para el acuerdo es el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán. Israel lanzó un ataque aéreo que causó dos fallecidos en el sur de Líbano el miércoles, informó la agencia estatal de noticias libanesa. Fue el primer ataque aéreo israelí contra Líbano desde que la entrada en vigor de su último alto el fuego el sábado.

Petrolero navega por el estrecho de Ormuz

El Stoic Warrior, que había indicado su intención de pasar por el estrecho de Ormuz, zarpó a primera hora de la mañana del jueves con una ruta que lo llevó a navegar pegado a la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego a la de Omán.

Luego, la embarcación rodeó la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa, dentro de la ruta trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU que supervisa el transporte marítimo.

Al norte de ese trazado está el Esquema de Separación del Tráfico, un corredor ubicado en el centro del estrecho por el que durante décadas los barcos circularon libremente. La ruta se utiliza para el transporte de aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Sin embargo, se ha reportado el avistamiento de al menos una mina en el agua después de que la Guardia Revolucionaria afirmara que minó el paso durante la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. La amenaza de las minas cerró la ruta.

En una aparente respuesta a la ruta de Omán y de la OMI, el brazo naval de la Guardia emitió una airada advertencia el jueves, difundida por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA.

“Hace unas horas, sin aviso ni coordinación con la República Islámica de Irán, algunas autoridades anunciaron una nueva ruta para el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz, lo cual es inaceptable y completamente peligroso”, señaló la Guardia.

“Por la presente se notifica a todos que la única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, agregó. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, apuntó sin ofrecer más detalles.

No se reportaron incidentes en el estrecho durante el paso del Stoic Warrior. Varios barcos lo seguían, según los datos de seguimiento de embarcaciones.

Anwar Gargash, un alto diplomático emiratí, advirtió a Teherán el jueves acerca de intentar bloquear el estrecho o imponer tarifas a los buques que navegan por sus aguas.

“Los nuevos hechos geopolíticos no pueden imponerse a los Estados árabes del golfo como resultado de una agresión traicionera contra ellos”, escribió Gargash en X. “Siembra nuevas semillas de discordia y conflicto para el futuro. Y esto es precisamente lo que se aplica al estrecho de Ormuz”.

Líbano sigue siendo un foco de tensión

El ejército de Israel reportó el jueves que un soldado reservista murió y otro resultó herido en el sur de Líbano, donde sus tropas ocupan amplias zonas. Al menos 37 soldados han fallecido en Líbano o en el norte de Israel durante los combates, además de un contratista civil de defensa. Dos civiles han perdido también la vida en el norte de Israel.

Más de 4.000 personas en Líbano murieron en ataques israelíes desde el inicio de la última guerra entre Israel y Hezbollah en marzo, dos días después de la de Irán, luego de que el grupo insurgente libanés disparó contra Israel.

Irán ha insistido en que se ponga fin a los combates en Líbano y que Israel abandone el territorio que ocupa allí para alcanzar un acuerdo permanente con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio. Israel sostiene que debe mantener libertad de acción para contrarrestar los ataques de Hezbollah, mientras aumenta la presión de Washington sobre su campaña.

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La periodista de The Associated Press Julia Frankel en Jerusalén contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.