En la “capital de las frambuesas” de Serbia, una cosecha menor reaviva la tensión por precios

La localidad serbia de Arilje es conocida como la “capital de la frambuesa” del país balcánico, y su fama llega más allá de las fronteras.

Arilje y sus alrededores producen bayas que se exportan hasta Estados Unidos y Japón. Serbia figura entre los tres principales exportadores de frambuesas del mundo.

“Nacemos, vivimos y morimos con las frambuesas”, afirmó Mileta Pilcevic, quien encabeza una asociación local de productores de ese fruto. “Arilje es única en el mundo. No se puede encontrar un lugar más pequeño con una concentración tan grande de producción de frambuesa”.

El paisaje montañoso tiene un clima ideal para el cultivo de frambuesas. Las bayas de Arilje se cultivan sin químicos y se recolectan a mano para garantizar una alta calidad.

Los productores señalan que el trabajo es exigente. Un clima cada vez más impredecible y precios de compra inestables han hecho que el negocio se vuelva incierto en los últimos años.

Los campos de frambuesa han funcionado mayormente como negocios familiares durante generaciones. Con unos 17.000 habitantes, el municipio, a unos 170 kilómetros (cerca de 100 millas) de Belgrado, la capital, representa cerca de una quinta parte de las exportaciones serbias de frambuesa.

Los campos producen, en promedio, unas 15.000 a 20.000 toneladas al año.

Pilcevic explicó que un campo de frambuesas tarda al menos dos años en madurar. La fruta es sensible y requiere cuidados constantes para desarrollar el olor, el sabor y el aroma que son reconocidos a nivel mundial.

“No debe hacerse nada con máquinas ni con químicos”, afirmó.

El inicio del verano es la temporada de cosecha, y muchas personas llegan al pueblo como trabajadores temporales para ayudar, incluso desde otros países. Pilcevic comentó que algunos vienen de India y de otros lugares del sur de Asia.

La residente local Nada Marinkovic dijo que todo debe limpiarse a mano de malezas y pasto. La recolección en sí “solo es dura por el sol”.

Alrededor del 90% de las frambuesas serbias se exportan congeladas, mientras que el resto termina en mercados de todo el país. Algunos productores ofrecen la venta directa de su fruta y de jugos naturales en línea.

Las frambuesas congeladas se usan principalmente en Europa para el procesamiento de alimentos, la venta minorista de fruta, mermeladas, yogur y productos de panadería.

Se espera que la cosecha de este año sea entre un 20% y un 30% menor de lo normal, como consecuencia de la sequía del año pasado.

El clima extremo, que según expertos podría verse alimentado por el cambio climático, se ha convertido en una preocupación para los productores, quienes sostienen que el problema debería afrontarse con un precio de compra más predecible.

Pilcevic señaló que, con demasiada frecuencia, el precio ofrecido por las frambuesas deja a los productores con poca o ninguna ganancia y sin medios para cubrir costos impredecibles.

La preocupación ha llevado en el pasado a realizar protestas en las carreteras cerca de Arilje.

“No es nuestro trabajo estar en la carretera, sino en el huerto”, señaló Pilcevic. “Pero créanme cuando digo que estaremos en la carretera si tenemos que hacerlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.