Musulmanes chiíes conmemoran la Ashura tras meses de guerra en Irán y Líbano

Musulmanes chiíes de todo el mundo conmemoraron el jueves la Ashura, un día sagrado que simboliza el sacrificio y el martirio y que este año tiene un significado especial para muchos tras meses de guerra en Irán y Líbano.

La Ashura conmemora el martirio del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, en la Batalla de Kerbala en el año 680 d.C. El imán Hussein fue asesinado junto con su familia y compañeros tras negarse a jurar lealtad al califato omeya.

El suceso consolidó el cisma entre el islam suní y el chií y sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia contra la opresión y la injusticia.

El día más sagrado del calendario chií

Este año, Ashura llega después de meses de guerra en Irán y Líbano, que cuentan con dos de las mayores poblaciones chiíes del mundo. Irán y Estados Unidos iniciaron conversaciones esta semana con el objetivo de consolidar un frágil acuerdo de alto el fuego.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murió en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra, el 28 de febrero. Jamenei, de 86 años, no era solo el principal líder político de la República Islámica, sino que tenía la última palabra en todos los asuntos religiosos y era venerado por millones de chiíes en todo el mundo. La Ashura llega apenas unos días antes de su procesión fúnebre.

La guerra también se extendió a Líbano, donde el principal aliado de Irán, el grupo político-paramilitar Hezbollah, lleva meses enfrentándose a las tropas israelíes.

Hezbollah entró en combate pocos días después del inicio de la guerra al lanzar proyectiles hacia el norte de Israel en solidaridad con Teherán. Eso desencadenó amplios bombardeos aéreos israelíes y una invasión terrestre que devastó grandes extensiones en zonas de mayoría chií en el sur de Líbano y en los suburbios del sur de la capital, Beirut.

La festividad llega mientras muchos de los más de un millón de libaneses desplazados intentan regresar a sus aldeas en el sur del país. En ciudades y pueblos se celebraron sermones y actos en los días previos al día sagrado, rodeados de edificios reducidos a escombros y ruinas.

La Ashura es el día más sagrado del calendario chií y se conmemora con rituales tradicionales de duelo que incluyen golpes en el pecho, elegías y lamentaciones. Se celebra el décimo día del mes de Muharram.

Los dolientes conmemoran la festividad en Irán

En un Irán golpeado por la guerra, dolientes vestidos de luto llenaron calles, mezquitas y salones religiosos de barrio en todo Teherán durante un feriado que paralizó gran parte de la capital.

En muchas zonas, las tiendas permanecieron cerradas al paso de procesiones de hombres que se golpeaban el pecho, mientras los altavoces reproducían elegías. Voluntarios repartían té y dátiles.

La noche anterior, los fieles se habían congregado en el santuario del imán Ruhollah Jomeini, al sur de Teherán, en una ceremonia a la que asistieron el presidente del país, Masud Pezeshkian, y otras autoridades, según reportó la prensa estatal iraní. Jomeini lideró la revolución de 1979 que dio paso a la República Islámica de Irán.

En una publicación en redes sociales cargada de un aparente mensaje de resistencia frente a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la nación, Pezeshkian destacó cómo Hussein enseñó a la gente a plantarse ante la opresión, la tentación del poder y la búsqueda del interés propio.

“No debemos oprimir, ni aceptar la opresión, ni guardar silencio ante ella”, escribió.

Los actos anuales se celebraron mientras el liderazgo iraní sigue recurriendo al lenguaje de sacrificio y resistencia de la Ashura en un momento de profunda presión política y económica.

En Líbano, asisten a sermones y visitan tumbas

En la ciudad costera de Tiro, familias que perdieron a parientes combatiendo con Hezbollah o trabajando como paramédicos lloraron durante un sermón en el tercer día de Muharram. Un clérigo, sentado entre retratos del actual líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, y del secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, comparó las dificultades que enfrentaron los líderes actuales en la guerra con las de Hussein y sus compañeros en Kerbala.

En las calles se colgaron pancartas rojas y negras con el nombre de Hussein.

En los suburbios del sur de Beirut, muchos acudieron a la tumba del difunto líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, quien murió en un ataque israelí en septiembre de 2024.

Pakistán refuerza la seguridad para proteger a la minoría chií

Por su parte, Pakistán desplegó a miles de policías y paramilitares en todo el país tras reportes de inteligencia que advertían sobre posibles ataques de insurgentes contra musulmanes chiíes, que son minoría en la nación de mayoría suní.

Aunque la mayoría de suníes y chiíes conviven de forma pacífica, grupos insurgentes han atacado repetidamente a comunidades chiíes, mezquitas y reuniones religiosas en atentados sectarios que se han cobrado cientos de vidas.

Mientras los chiíes se preparaban para participar en procesiones de duelo, se prevé que el servicio de telefonía móvil se suspenda temporalmente en algunas zonas de Pakistán para ayudar a prevenir ataques.

“El imán Hussein es un símbolo de la lucha y el sacrificio más elevados”, afirmó Saadia Shah, de 33 años, al entrar con sus dos hijos en un salón de reuniones en la ciudad oriental de Lahore. “Su nombre nos da el valor para enfrentarnos a la tiranía, decir lo correcto y oponernos a lo incorrecto”.

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Los periodistas de The Associated Press Munir Ahmed en Islamabad, Pakistán, y Amir Vahdat en Teherán, Irán, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.