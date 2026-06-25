Los estadounidenses se ven inundados por presuntas estafas; encuesta revela por qué pocos denuncian

La mayoría de los estadounidenses se ven abrumados por intentos de estafa a diario, y cerca de tres de cada 10 han perdido dinero o información personal a causa de estafas, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta, realizada por el Centro Associated Press-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos en febrero, llama la atención sobre la carrera de obstáculos que enfrentan cada día los adultos en Estados Unidos al filtrar llamadas, ignorar mensajes o tratar de descifrar si esa solicitud urgente de su proveedor de telefonía móvil es legítima.

Otro sondeo elaborado por Gallup y la Stop Scams Alliance, proporcionado en exclusiva a The Associated Press, reveló que solo el año pasado cerca de uno de cada 10 adultos en Estados Unidos dijo que él o alguien de su hogar fue engañado por un estafador y perdió dinero o proporcionó acceso a una cuenta financiera, y casi la mitad afirmó que perdió más de 500 dólares.

Esto hace que muchos estadounidenses sientan que corren constantemente el riesgo de caer en una estafa, a menudo sin una idea clara de qué recursos tienen a su disposición. En ambas encuestas, pocos afectados dijeron que reportaron la estafa al gobierno federal o a las autoridades locales. Gallup halló que muchas víctimas no denunciaron porque no creían que eso fuera a servir para recuperar el dinero.

“Hoy en día hay que ser bastante astuto”, comentó Adam Pratter, de 42 años. Ha tenido problemas en aplicaciones de citas — y una vez envió dinero a una persona que afirmaba estar en el extranjero por un despliegue militar y que necesitaba dinero para comprar comida. Se dio cuenta de que era una estafa cuando las solicitudes no pararon.

Pratter considera que los bancos y las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de ayudar a las personas estafadas, pero también cree que el gobierno debe hacer más.

“Si la regulación federal quisiera intervenir y llegar a acuerdos con estas empresas para que estas personas recuperen su dinero, podría hacerlo”, señaló.

Para muchos, los intentos de estafa son constantes

Los estadounidenses se ven inundados de intentos de estafa, según ambas encuestas. Más de la mitad, el 58%, de los adultos en Estados Unidos en el sondeo de AP-NORC dijo que recibe a diario mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes o anuncios en internet que sospechan que son estafas, mientras que la encuesta de Gallup encontró el año pasado que cerca de cuatro de cada 10 experimentaron intentos de estafa a diario.

Porschel Smith, de 22 años, recibe varias llamadas fraudulentas todos los días, y aún más correos electrónicos. Algunas estafas le resultan fáciles de identificar: “Mencionan distintos tipos de programas que sé que no existen”, explicó.

Pero a veces termina interactuando con el estafador antes de darse cuenta de que algo anda mal. “Algunos hackean tu cuenta y fingen ser alguien que conoces”, contó. “Pero luego empiezo a hacer preguntas y me doy cuenta de que son estafas”.

Las personas mayores son más propensas a decir que reciben intentos de estafa a diario, según el sondeo de AP-NORC. Cerca de siete de cada 10 adultos en Estados Unidos de 60 años o más apuntan que un presunto estafador se pone en contacto con ellos al menos una vez al día, frente a cerca de cuatro de cada 10 estadounidenses menores de 30.

Entre quienes han recibido presuntos intentos de estafa, el sondeo de AP-NORC encontró que los contactos relacionados con envíos de paquetes o con la banca estuvieron entre los métodos más comunes. Cerca de cuatro de cada 10 personas contactadas por estafadores dicen que al menos uno de los intentos que recibieron en los últimos años fue a través de Facebook o Facebook Messenger, mientras que cerca de dos de cada 10 dijeron que fue por WhatsApp, y una proporción similar mencionó Instagram.

Cerca del 30% de los adultos en EEUU reconocen haber sido estafados

El impacto de las estafas es amplio. Cerca de la mitad, el 51%, de los adultos en Estados Unidos conoce personalmente a alguien —como un amigo o un familiar— que alguna vez ha perdido dinero como resultado de una estafa, de acuerdo con AP-NORC, mientras que cerca de tres de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que han sido engañados para entregar dinero o información personal.

La encuesta de Gallup encontró que cerca de uno de cada 10 adultos en Estados Unidos dijo que él o un miembro de su hogar fue estafado y perdió dinero en 2025, y el 6% afirmó que fue el afectado.

Cerca de la mitad de las personas cuyos hogares sufrieron estafas el año pasado reportaron pérdidas de entre 125 y 2.000 dólares, según Gallup.

Cerca de uno de cada 10 adultos en Estados Unidos ha sido estafado varias veces, halló Gallup.

“No es fácil. Ellos saben lo que están haciendo”, manifestó Towonna Harris, de 50 años. En una ocasión, su hijo fue contactado por estafadores que le prometieron darle dinero para la matrícula si autorizaba un cargo nominal en una tarjeta de crédito, lo que rápidamente se convirtió en un conjunto de cargos mucho mayor.

También ha vivido otros tipos de estafas a menor escala. “Hice un pedido. Nunca lo recibí”, relató. “Pensé que era una empresa legal. Y luego vi todas estas reseñas que decían que era una estafa”.

Pocas víctimas de estafas denuncian

Prácticamente todos los adultos en Estados Unidos creen que las estafas representan una amenaza “grave” o “menor” para las personas en el país, pero pocos piensan que el gobierno esté haciendo suficiente para resolver el problema. Cerca de ocho de cada 10 estadounidenses consideran que el gobierno “definitivamente” o “probablemente” está haciendo demasiado poco para prevenir las estafas, según la encuesta de Gallup, incluidas amplias mayorías de republicanos y demócratas.

Ambos sondeos revelaron que, tras caer en una estafa, hay muchas más probabilidades de que las víctimas acudan a instituciones financieras que al gobierno federal o a las fuerzas del orden locales. Cerca de la mitad, el 55%, de las personas que fueron estafadas el año pasado lo reportaron a un banco, cooperativa de crédito u otra institución financiera, determinó el sondeo de Gallup, pero solo el 18% contactó a las autoridades estatales o locales, mientras que el 13% lo reportó a fuerzas del orden federales o a la Comisión Federal de Comercio.

Gallup encontró que muchas víctimas no presentan una denuncia porque no creen que ayude, o no saben a dónde acudir. Entre las personas estafadas en 2025, el 75% dijo que no lo reportó porque pensó que no serviría para recuperar su dinero, mientras que el 58% no tenía claro dónde denunciar.

De manera más general, los estadounidenses expresan muy poca confianza en que sabrían cómo reportar una estafa al gobierno si lo necesitaran. Según el sondeo de AP-NORC, la mayoría de los estadounidenses, el 55%, dice estar “extremadamente” o “muy” segura de que, si fueran estafados, sabrían cómo reportarlo a bancos o compañías de tarjetas de crédito, pero solo cerca de una cuarta parte tiene una confianza similar en que sabría cómo reportarlo a las fuerzas del orden federales o estatales.

Solo cerca de un tercio de los adultos en Estados Unidos dijo que sabría dónde presentar una denuncia si hoy perdiera 5.000 dólares en una estafa, concluyó Gallup.

Max Anderson, de 23 años, contó que sus padres son dueños de una pequeña empresa y fueron víctimas de una costosa y compleja trama. “Un estafador imitó con éxito a uno de sus empleados y cambió la información de domiciliación bancaria. Se prolongo unos 3 meses. Llegó a 15.000 dólares”, explicó.

Al final, el padre de Anderson recibió ayuda del FBI, indicó.

“Me gusta que el gobierno haya intervenido con mis padres, y siento que así es como debería ser”, dijo. “A estas alturas, es un problema lo suficientemente grande como para que le corresponda al gobierno y a las empresas hacer algo al respecto”.

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Los periodistas de The Associated Press Mary Rajkumar, Juliet Linderman y Erika Kinetz contribuyeron a este despacho. Molly Wallace, alumna de la Escuela de Periodismo Medill de Northwestern University, también contribuyó al reporte.

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La encuesta AP-NORC a 1.133 adultos se realizó del 19 al 23 de febrero utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error para los adultos en general es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.

La encuesta Stop Scams Alliance-Gallup a 5.173 adultos se realizó entre el 8 de enero y el 18 de febrero utilizando una muestra extraída del panel Gallup, basado en probabilidades. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 1,4 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.