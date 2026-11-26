Gran parte de Estados Unidos enfrenta mal tiempo en el Día de Acción de Gracias, con una tormenta en el Este que obligó a posponer el desfile conmemorativo número 100 de Macy’s y con vientos fuertes y mareas vivas que provocaron advertencias de inundación y derribaron parte de un muelle urbano en el Oeste.

La tormenta, que se intensificaba a lo largo de la costa este, aumentó la preocupación sobre cómo se comportarían los enormes globos del desfile en los cañones barridos por el viento entre los rascacielos de Manhattan. Macy’s indicó en un comunicado que posponía el evento hasta el sábado en un acto de extrema precaución, tras consultar con autoridades de la ciudad.

Vientos intensos, lluvias fuertes e inundaciones afectaron ambas costas, lo que complicó los viajes por las fiestas, aunque los días previos a Acción de Gracias suelen ser mucho más ajetreados en carreteras y aeropuertos que el propio feriado.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que se esperaba que la tormenta dificultara los viajes aéreos en aeropuertos del este de Estados Unidos desde el Día de Acción de Gracias hasta la mañana del viernes, con visibilidad reducida, mayor turbulencia, vientos fuertes y formación de hielo en las aeronaves.

Lluvias intensas y vientos fuertes en ambas costas

Se esperaba que las ráfagas de viento alcanzaran 80 km/h (50 mph) o más a lo largo del corredor de la Interestatal 95. El servicio meteorológico emitió avisos por viento desde el norte de Georgia hasta gran parte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra. Todo Nueva Jersey se encontraba en estado de emergencia, declarado por la gobernadora Mikie Sherrill la noche del miércoles, al igual que varias partes de Nueva York, tras una declaración de la gobernadora Kathy Hochul.

La tormenta inundaba pueblos y ciudades costeras desde Carolina del Norte hasta Nueva Jersey a medida que subía la marea la mañana del jueves. Se cerraron varias carreteras, y personal de emergencia rescataba a personas de autos varados en el agua.

Varias autopistas fueron cerradas. El Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, en Virginia, de casi 29 kilómetros (18 millas) sobre la bahía de Chesapeake, permaneció cerrado durante varias horas la mañana del jueves debido a los fuertes vientos. La NC 12, la única carretera que conecta el continente con la isla Hatteras, en los Outer Banks de Carolina del Norte, fue cerrada después de que el agua del mar volviera a sobrepasar las dunas y cubriera la carretera de dos carriles. Los equipos no sabían cuándo podría reabrirse.

El Departamento de Bomberos de Margate City, cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, publicó en Facebook un video en el que se veía agua corriendo por las calles de la ciudad en un día gris, en el que aún no habían comenzado las lluvias intensas.

Un bombero comentó que la marea entraba con ferocidad y que todavía faltaba una hora para su punto máximo. El agua se acercaba a los escalones de las casas, y los comercios apilaron sacos de arena frente a sus puertas.

Más de 500.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad la mañana del jueves, y la mayoría de esos cortes se registraban en estados de la Costa Este, según el sitio web de seguimiento de interrupciones poweroutage.us

En Norfolk, Virginia, las alertas de tornado sonaron en los teléfonos de toda el área metropolitana mientras las familias se preparaban para celebrar el Día de Acción de Gracias. Se reportaron vientos de más de 80 km/h (50 mph) en toda el área metropolitana, de más de 1,8 millones de habitantes, y el Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, un cruce de 37 kilómetros (23 millas) que conduce a la ciudad, fue cerrado.

Fuertes nevadas en estados centrales e inundaciones costeras en California

Se emitieron advertencias y vigilancias por tormenta invernal para distintas partes de Missouri e Illinois, con previsiones de hasta 33 centímetros (13 pulgadas) de nieve en el área de St. Louis para la tarde del jueves.

La nieve cayó tan al sur como Florence, Alabama, donde enormes copos descendieron del cielo la mañana del jueves; la temperatura era un poco elevada como para que se acumulara y convirtiera la jornada en un inusual Día de Acción de Gracias blanco.

Las mareas vivas continuaron aumentando en la Costa Oeste, y se emitieron advertencias de inundación costera desde el sur de California hasta el área de San Francisco y hasta las costas de Oregon y Washington. Las mareas vivas ocurren cuando las fuerzas gravitacionales de la Luna y el Sol se alinean y elevan los niveles del agua. Este año, sus efectos se intensifican por el actual superfenómeno de El Niño, que ha calentado el océano, lo que ha provocado un mayor volumen de agua de mar.

En un video difundido el miércoles pudo verse una enorme ola arrancando parte del muelle en la ciudad de Pacifica, California, y arrojándola al océano. Las autoridades habían cerrado el muelle en forma de L en verano tras encontrar grietas en la estructura.

Al norte de San Francisco, autoridades del condado de Marin emitieron una advertencia de evacuación para residentes de propiedades frente a la playa en Stinson Beach, al señalar que las grandes olas previstas hasta la tarde podrían llevar agua y escombros a carreteras y viviendas. La advertencia se levantó más tarde el miércoles, pero las autoridades recomendaron a la gente que se mantuviera alejada de la playa, ya que aún hay grandes olas azotando la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.