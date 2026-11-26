El jefe de gobierno de Myanmar respaldado por los militares afirmó que se negará a cumplir con algunos aspectos de un fallo histórico de un tribunal internacional que determinó que el país es responsable de genocidio contra la minoría rohinya.

El presidente Min Aung Hlaing dijo durante una reunión del gabinete que su gobierno actuará en consecuencia, pero rechazará las medidas que considere “inapropiadas”, publicó el jueves el periódico estatal Global New Light of Myanmar.

El presidente describió el caso el miércoles como una “acusación unilateral” contra el país y señaló que el uso del término “genocidio” había dañado gravemente la reputación de Myanmar.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, dictaminó la semana pasada que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyas en una brutal operación militar de 2017. El tribunal determinó que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyas, perpetraron actos generalizados de violencia sexual y cometieron actos de violencia extrema contra niños.

El tribunal rechazó la defensa de Myanmar de que la campaña fue una operación legítima contra insurgentes. Min Aung Hlaing, el exlíder militar, estuvo al mando de la operación.

El informe señaló que Min Aung Hlaing se consideraba el principal responsable de todos los asuntos relativos a Myanmar como líder del país, y que no aceptará acciones que socavaran a la nación.

“Myanmar tomará las medidas apropiadas para un país responsable, pero no cumplirá con requisitos que considere inapropiados”, afirmó, sin dar más detalles.

El gobierno de Myanmar ya había descrito la decisión de la CIJ como injusta y una gran decepción, al señalar que seis de los 15 jueces discreparon.

El fallo fue la primera vez que el tribunal internacional determinó que un Estado cometió genocidio. Ordenó al gobierno de Myanmar permitir que los rohinyas regresen a casa de manera segura, pagar reparaciones y procesar a los sospechosos de haber cometido genocidio.

Los fallos del tribunal son definitivos y jurídicamente vinculantes, pero no tiene forma de hacerlos cumplir más allá de informar el incumplimiento al Consejo de Seguridad de la ONU. Se considera poco probable que Myanmar satisfaga cualquiera de las exigencias del tribunal.

La Corte Penal Internacional (CPI), un organismo separado también con sede en La Haya y que evalúa acciones legales relacionadas con Myanmar y los rohinyas, está bajo sanciones de Estados Unidos junto con muchos de sus jueces y personal, por lo que cualquier acción del Consejo de Seguridad podría enfrentar un veto de Estados Unidos. Los otros miembros permanentes del consejo, China y Rusia, que mantienen relaciones estrechas con el gobierno de Min Aung Hlaing y lo han respaldado internacionalmente, también podrían bloquear una medida.

Los fiscales de la CPI solicitaron una orden de arresto contra Min Aung Hlaing a finales de 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad contra los rohinyas, pero los jueces aún no han anunciado públicamente una decisión.

Muchos gobiernos occidentales y organizaciones internacionales han presionado a Myanmar para que cumpla el fallo de la CIJ. Grupos de derechos humanos instaron a imponer sanciones selectivas contra los militares, sus redes económicas y los suministros de armas para exigir rendición de cuentas.

El Reino Unido indicó el lunes que reconoció formalmente el genocidio contra los rohinyas. Impuso sanciones a cinco altos oficiales militares de Myanmar, anunció planes para restringir los suministros de combustible de aviación a Myanmar y prometió 8 millones de libras (10,5 millones de dólares) para asistencia humanitaria e iniciativas de justicia.

Se espera que el Consejo de Seguridad se reúna en privado el 7 de diciembre a solicitud del Reino Unido, que expulsó al agregado de defensa de Myanmar después del fallo.

Myanmar lidia ahora con una sangrienta guerra civil, con milicias prodemocracia y otras que luchan contra los militares. Min Aung Hlaing tomó el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021 y se convirtió en presidente a principios de este año en una elección que, según críticos, no fue ni libre ni justa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.