Ataques rusos dejan 3 muertos en Ucrania cuando crecen esfuerzos diplomáticos para finalizar guerra

Ataques rusos con drones y misiles en la capital de Ucrania y sus alrededores mataron al menos a tres personas la madrugada del sábado, informaron autoridades ucranianas, al tiempo que una delegación viajaba a Estados Unidos para abordar un nuevo intento de poner fin a la guerra.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy escribió en X que la delegación, encabezada por el jefe de seguridad nacional Rustem Umerov, estaba en camino para "trabajar rápida y sustancialmente en los pasos necesarios para terminar la guerra". Se espera que una delegación de Estados Unidos viaje a Moscú para sostener conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin en la segunda mitad de la próxima semana.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev indicó que los ataques a la capital dejaron dos muertos. Por su parte, una mujer murió y otras ocho personas resultaron heridas en un ataque combinado de misiles y drones en la región más amplia de la capital ucraniana, según la policía regional.

El alcalde Vitali Klitschko dijo que 29 personas resultaron heridas en Kiev, señalando que los escombros caídos de drones rusos interceptados impactaron edificios residenciales. Añadió que la zona occidental de Kiev había perdido electricidad.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó un plan para poner fin a la guerra de casi cuatro años. La propuesta de 28 puntos favorecía en gran medida a Rusia, lo que impulsó a Zelenski a entablar rápidamente conversaciones con los negociadores estadounidenses. Mandatarios europeos, temiendo por su propio futuro ante la agresión rusa, se apresuraron a orientar las negociaciones para atender sus preocupaciones.

Trump dijo el martes que su plan para terminar la guerra había sido "ajustado" y que el enviado Steve Witkoff viajará a Rusia para reunirse con Putin, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reunirá con funcionarios ucranianos. Sugirió que eventualmente podría reunirse con Putin y Zelenskyy, pero no hasta que se haya más avances en las negociaciones.

Zelenskyy anunció el viernes la renuncia de su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak, quien también era el principal negociador del país en las conversaciones con Estados Unidos, después que investigadores anticorrupción registraran la residencia de Yermak.

La búsqueda sin precedentes en el corazón del gobierno de Ucrania representa un duro golpe para el presidente ucraniano, con el riesgo de interrumpir su estrategia de negociación en un momento en que Kiev está bajo intensa presión estadounidense para firmar un acuerdo de paz.

Zelenskyy viajará a París el lunes para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron.

La oficina de Macron indicó que ambos líderes “discutirán la situación y las condiciones para una paz justa y duradera, en continuidad con las conversaciones de Ginebra, el plan estadounidense y en estrecha coordinación con nuestros socios europeos”.

En Rusia, una importante terminal petrolera cerca del puerto de Novorossiysk detuvo operaciones el sábado después que un ataque con drones dañó uno de sus tres puntos de amarre, según un comunicado del Consorcio del Oleoducto Caspio, que posee la terminal.

Andriy Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, confirmó que Ucrania había perpetrado el ataque.

"Las fuerzas especiales ucranianas trabajaron en la Federación Rusa, su sector energético e infraestructura. En particular, los drones navales lograron destruir uno de los tres atracaderos de petroleros del Consorcio del Oleoducto Caspio en el área de Novorossiysk", escribió en Telegram.

Meses de ataques ucranianos con drones de largo alcance en refinerías y terminales rusas han tenido como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar la guerra.

Por otra parte, Kiev y sus aliados occidentales sostienen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua potable por cuarto invierno consecutivo, en lo que las autoridades ucranianas llaman "convertir en arma" el frío mordaz.

Un funcionario ucraniano del Servicio de Seguridad de Ucrania, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de sus operaciones, dijo que Ucrania utilizó drones navales Sea Baby de producción nacional para atacar dos petroleros en el Mar Negro que se dice forman parte de la "flota fantasma" de Rusia que evade las sanciones.

Los petroleros Kairos y Virat fueron atacados en rápida sucesión el viernes por la tarde, lo que provocó operaciones de rescate. Se informó que los miembros de la tripulación a bordo de ambos buques estaban a salvo.

El funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania envió un video del supuesto ataque, que pretende mostrar la destrucción de dos petroleros en el mar.

"El Servicio de Seguridad de Ucrania continúa tomando medidas activas para reducir las capacidades financieras de Rusia para librar la guerra contra Ucrania. Los drones navales Sea Baby desactivaron barcos que podrían transportar petróleo por un valor de casi 70 millones de dólares y ayudaron al Kremlin a eludir las sanciones internacionales", dijo el funcionario a The Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.