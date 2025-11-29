Miles se manifiestan mientras el partido de ultraderecha de Alemania crea nueva organización juvenil

Miles de manifestantes se reunieron el sábado en la ciudad de Giessen, en el oeste de Alemania, y algunos se enfrentaron con la policía mientras la nueva organización juvenil del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) se preparaba para iniciar su convención fundacional.

Grupos de manifestantes bloquearon o intentaron bloquear carreteras en y alrededor de la ciudad de unas 93.000 personas en la madrugada. La policía usó gas pimienta después de que les lanzaron piedras a los oficiales. En otro caso, la policía dijo que utilizó cañones de agua para despejar un bloqueo de unos 2.000 manifestantes que ignoraron las advertencias para retirarse.

La organización juvenil anterior fue disuelta en marzo

La nueva organización juvenil de AfD, un partido antinmigración, se establecerá en una reunión en el centro de convenciones de Giessen, que aún no había comenzado dos horas después de lo programado.

Su predecesora, Joven Alternativa —un grupo en gran medida autónomo con vínculos relativamente laxos con el partido— fue disuelta a finales de marzo después de que AfD decidió cortar formalmente los lazos con ella.

AfD quiere tener un control más cercano sobre el nuevo grupo, que se espera se llame Generación Alemania. El partido terminó en segundo lugar en las elecciones nacionales en febrero con más del 20% de los votos y ahora es el principal partido de oposición del país. Sigue subiendo en las encuestas mientras el gobierno de coalición del canciller Friedrich Merz no logra impresionar a los votantes.

La agencia de inteligencia alemana determinó que Joven Alternativa era un grupo de ultraderecha. Más tarde clasificó igual a AfD, pero suspendió la designación después de que el partido presentó un desafío legal.

En un fallo del año pasado que rechazó una solicitud de medida cautelar contra la designación de Joven Alternativa, un tribunal de Colonia argumentó que preservar un pueblo alemán definido étnicamente y la exclusión, si era posible, de los ”étnicamente extranjeros” era una idea política central del grupo.

También señaló la agitación contra migrantes y solicitantes de asilo, y los vínculos con grupos extremistas como el Movimiento Identitario. En junio de este año, un tribunal superior finalizó el proceso de apelación, señalando que Joven Alternativa había sido disuelto.

El partido se presenta como una fuerza anti-establishment

Es típico que los partidos alemanes tengan alas juveniles que, en términos de política, por lo general son más radicales que los propios partidos. Queda por ver si la nueva organización juvenil de AfD será más moderada que su predecesora, aunque se espera al menos cierta continuidad.

Kevin Dorow, un delegado del estado de Schleswig-Holstein en el norte de Alemania, dijo que anteriormente estuvo activo en la rama local de Joven Alternativa.

“La nueva formación significa sobre todo continuar lo que Joven Alternativa comenzó: ser un campo de entrenamiento, atraer a jóvenes ... y sobre todo llevarlos a la política para el bien del partido”, en el que podrían asumir cargos en algún momento, afirmó. Dijo que no había visto ningún “desvío en una dirección radical” en Joven Alternativa.

AfD se presenta como una fuerza anti-establishment en un momento de baja confianza en los políticos. Llegó al Parlamento nacional en 2017 a raíz del descontento con la llegada de un gran número de migrantes a mediados de la década de 2010, y frenar la migración sigue siendo su tema distintivo. Pero también ha demostrado tener talento para capitalizar el descontento sobre otros temas en los últimos años.

Martin Meissner en Giessen y Geir Moulson en Berlín contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.