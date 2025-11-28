El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, dimitió el viernes después de que la policía anticorrupción allanara su domicilio.

La redada forma parte de una investigación sobre un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares llevada a cabo por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Ambas agencias publicaron a principios de mes un informe en el que se afirmaba que varios miembros del gobierno estaban implicados en una trama de malversación de fondos relacionada con la empresa estatal ucraniana de energía nuclear, Energoatom.

En un discurso nocturno, Zelensky informó que Yermak escribió una carta de dimisión después de que los agentes allanaran su domicilio.

open image in gallery El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirma la dimisión de su jefe de gabinete, Andrii Yermak ( Reuters )

El presidente se mostró agradecido a su jefe de gabinete por “presentar siempre la postura ucraniana en la vía de la negociación exactamente como debe ser”, pero afirmó que es necesaria la unidad y que “no debe haber ninguna razón para distraerse con otra cosa que no sea defender a Ucrania”.

Yermak, antiguo productor de cine, declaró en Telegram antes de su dimisión que estaba cooperando plenamente con las investigaciones.

“Se les dio pleno acceso al departamento, mis abogados están en el lugar, interactuando con los agentes de la ley. Por mi parte, colaboro plenamente”, afirmó.

open image in gallery Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Andrii Yermak, jefe de gabinete de la presidencia de Ucrania ( AFP/Getty )

¿Quién es Andrii Yermak?

Yermak, de 54 años, nació en Kyiv y estudió un máster en Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional Taras Shevchenko antes de fundar su propio bufete en 1997.

Incursionó en política al principio de su carrera, al fungir como asesor jurídico del diputado del Partido de las Regiones Elbrus Tedeyev, antiguo campeón olímpico de lucha.

Alejado de la política, Yermak fundó el Garnet International Media Group en 2012. Allí produjo películas y sigue siendo miembro de la Academia de Cine de Ucrania y de la Academia de Cine Europeo.

Conoció a Zelensky en 2011, cuando el ahora presidente era productor general del canal de televisión Inter. Más tarde, se involucró en la campaña electoral de Zelensky en 2019.

Tras la llegada de Zelensky a la presidencia, Yermak fue nombrado asesor presidencial para asuntos de política exterior. En febrero de 2020, fue nombrado jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania y al día siguiente pasó a ser miembro del Consejo de Defensa de la Seguridad Nacional.

En 2022, Yermak también fue nombrado presidente de la Jefatura de Coordinación de Asuntos Humanitarios y Sociales.

open image in gallery Andrii Yermak, jefe de gabinete de la presidencia de Ucrania, saliendo de un hotel en Ginebra ( AFP/Getty )

¿Cuál es su relación con Zelensky?

Yermak y Zelensky se hicieron íntimos tras conocerse cuando ambos trabajaban en el sector del entretenimiento en 2011.

Desde la victoria electoral de Zelensky en 2019, ambos han sido inseparables, en particular después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Inmediatamente después de la invasión, Zelensky publicó un video en las redes sociales en el que decía que no se movería de Kyiv. En el video, Yermak lo acompañaba.

Al parecer, Yermak ha sido conocido en algunos círculos como el “Cardenal Verde” de Kyiv, ya que el apellido de Zelensky en lenguas eslavas orientales significa “verde”. Se ha ganado la reputación de ser un negociador para Zelensky, que trabaja a puerta cerrada.

Este hombre de 54 años salió nombrado una de las 100 personas más influyentes de 2024 en The Times . La revista señaló que creó una red de amigos para Ucrania en todo el mundo.

open image in gallery La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, estrecha la mano del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andrii Yermak ( Valentyn Ogirenko/PA Wire )

¿Cuáles son las acusaciones en su contra?

Ni la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ni la Fiscalía Especializada Anticorrupción han acusado a Yermak de nada concreto. Las dos agencias solo han dicho que están “llevando a cabo acciones de investigación con respecto al jefe de la oficina del presidente de Ucrania”.

Oleksii Tkachuk, portavoz de Yermak, aseguró que los organismos no le habían notificado ninguna sospecha, lo que significa que no era sospechoso en una investigación.

A principios de este mes, los organismos de control publicaron un informe en el que implicaban a varios miembros del gobierno en una trama de malversación de 100 millones de dólares relacionada con la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, Energoatom.

La investigación de 15 meses, bautizada como Operación Midas, supuso más de 1.000 horas de espionaje telefónico. El grupo en el centro del escándalo está acusado de obtener comisiones ilegales por un importe equivalente del 10-15 % del valor de los contratos y blanquear las enormes sumas a través de una oficina secreta en Kyiv.

Ocho personas fueron acusadas de soborno, abuso de poder y posesión de bienes desproporcionados. A lo largo de la operación se llevaron a cabo más de 70 allanamientos.

Es probable que el registro del domicilio de Yermak esté relacionado con el escándalo de corrupción en el sector de la energía, en el que están implicados altos cargos ucranianos y que, según los investigadores, fue planeado por Tymur Mindich, un antiguo socio de Zelensky que huyó del país.

Dos altos ministros del Gobierno dimitieron por el escándalo y dos exdiputados de Yermak, Oleh Tatarov y Rostyslav Shurma, abandonaron el Gobierno en 2024 después de que los organismos de control los investigaran por irregularidades financieras.

Un tercer diputado, Andrii Smyrnov, fue investigado por sobornos y otras irregularidades, pero sigue trabajando para Yermak.

open image in gallery Yermak de viaje en Alemania ( Getty )

¿Qué participación ha tenido Yermak en las conversaciones de paz?

Yermak ha participado de manera activa en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra. A principios de esta semana, acudió a unas conversaciones en Ginebra con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Antes de la redada policial, el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, tenía previsto llegar a Kyiv a finales de semana, mientras el presidente Donald Trump impulsaba un proyecto de plan de paz entre Rusia y Ucrania.

Se espera que funcionarios estadounidenses acudan a Moscú la próxima semana. Horas antes de que se registrara el domicilio de Yermak, el funcionario declaró a The Atlantic que “mientras Zelensky sea presidente, nadie debe contar con que cedamos territorio. No cederá territorio”.