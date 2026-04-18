Viuda francesa de 85 años vuelve a casa tras 16 días bajo custodia del ICE en EEUU

Una viuda francesa de 85 años que se casó con un veterano del Ejército estadounidense, pero que posteriormente fue detenida por permanecer en Estados Unidos después de que venciera su visa, necesita descansar tras la dura experiencia, afirmó su hijo.

Hervé Goix habló con periodistas el viernes, después de que Marie-Thérèse Ross regresara a Francia, y manifestó que la “prioridad absoluta” de la familia es protegerla.

“Para preservar su salud y su descanso, y para que pueda reconstruirse”, declaró Goix en una conferencia de prensa, junto a sus dos hermanos, en la localidad de Orvault, en el oeste de Francia.

“Hoy estamos particularmente aliviados de volver a ver a nuestra madre, de tenerla de regreso. Ella ha pasado necesariamente por una dura prueba”, añadió.

Ross regresó a Francia tras 16 angustiosos días bajo custodia federal de inmigración, informó el viernes el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot. Sin dar más detalles, Barrot sostuvo que los métodos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) eran “incompatibles” con los estándares franceses e “inaceptables para nosotros”.

Ross entró en Estados Unidos en junio tras casarse con un soldado estadounidense retirado que había estado en Francia en la década de 1960, según registros judiciales. Pero después de que su esposo muriera en enero por causas naturales, surgió una disputa por su herencia. El hijastro de Ross —un empleado federal de Estados Unidos— presuntamente intervino para que fuera puesta bajo custodia de inmigración, determinó un juez de Alabama.

Agentes federales de inmigración detuvieron a Ross en Alabama el 1 de abril después de que permaneciera en el país más allá de los 90 días permitidos por su visa, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Luego, fue recluida en un centro de detención en Luisiana mientras funcionarios franceses expresaban preocupación por su bienestar.

Goix, quien dijo a The Associated Press que su madre estaba en proceso de solicitar una tarjeta de residencia permanente cuando fue detenida, agregó durante la conferencia de prensa que “lo esencial es que esté verdaderamente a salvo, que recupere su tranquilidad, que esté rodeada de sus hijos y nietos”.

El alcalde de Orvault, Sébastien Arrouët, declaró a medios franceses que habló con Ross y comentó que “está encantada, está feliz, está aliviada”.

“Pónganse en su lugar, en un país que conoce poco; todo le ocurrió de manera tan repentina”, señaló. “No podemos comprender la violencia psicológica. Necesita asimilar todo esto, y lo más importante es que está de vuelta con nosotros”.

Según los registros, Ross fue puesta bajo custodia solo con su camisón y no pudo llevarse su teléfono, su pasaporte u otras identificaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.