Starmer admite error al nombrar a Mandelson embajador en EEUU

El primer ministro británico Keir Starmer reconoció el lunes que se equivocó al nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington, pero afirmó que no lo habría hecho si hubiera sabido que Mandelson no superó los controles de seguridad.

Starmer enfrenta llamados a dimitir tras revelarse que Mandelson recibió el cargo pese a no haber pasado la evaluación de seguridad. Mandelson fue destituido nueve meses después de asumir el puesto por su amistad con Jeffrey Epstein.

Starmer manifestó a los legisladores en la Cámara de los Comunes que “no habría seguido adelante con el nombramiento” si hubiera conocido las preocupaciones de seguridad.

Atribuyó la responsabilidad directamente a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, al señalar que el hecho de que Mandelson no pasó la evaluación de seguridad “podía y debía haberse compartido conmigo antes de que asumiera su cargo”.

Starmer se enfrenta a una audiencia escéptica en el Parlamento mientras intenta explicar por qué Mandelson se convirtió en el embajador en Washington pese a no pasar las pruebas y, al parecer, sin que Starmer fuera informado de esas preocupaciones.

La revelación ha dejado a opositores furiosos exigiendo que Starmer renuncie y a aliados inquietos preguntándose qué más desconocía el líder del país.

Starmer reiteró ante los legisladores que se siguió el “debido proceso” cuando se nombró a Mandelson. Ahora sostiene que está “furioso” por no haber sido informado de que un proceso de evaluación exhaustivo había recomendado que no se le concediera autorización de seguridad a Mandelson. Aun así, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que supervisa los nombramientos diplomáticos, lo autorizó.

Starmer despidió al principal funcionario civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Olly Robbins, a las pocas horas de la revelación publicada por The Guardian la semana pasada. Pero aliados de Robbins aseguran que él nunca habría podido compartir con el primer ministro información sensible de la evaluación.

Robbins tiene previsto presentar su propia versión de los hechos ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes el martes.

Starmer resiste la presión para dimitir

Todos los principales partidos de la oposición han pedido que Starmer deje el cargo. La líder del Partido Conservador Kemi Badenoch escribió en el Mail on Sunday que él “engañó al Parlamento sobre Mandelson, engañó al país y está tomando al público por tonto”.

Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, denunció que Starmer había “mostrado un juicio catastróficamente erróneo”.

Altos colegas del gobierno han defendido al primer ministro. El viceprimer ministro David Lammy afirmó que, si Starmer hubiera sabido que Mandelson no pasó las pruebas, “nunca, jamás lo habría nombrado embajador”.

Pero los legisladores del Partido Laborista de Starmer, ya inquietos por las malas cifras del partido en las encuestas, están agitados. Starmer ya desactivó una posible crisis en febrero, cuando algunos parlamentarios laboristas le pidieron renunciar por el nombramiento de Mandelson.

Podría enfrentar un nuevo desafío si, como se espera, el Partido Laborista sufre una dura derrota en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, que dan a los votantes la oportunidad de emitir un veredicto de mitad de mandato sobre el gobierno.

Advertencias sobre vínculos con Epstein fueron ignoradas

Los críticos dicen que el nombramiento de Mandelson es otra prueba de la falta de criterio del primer ministro, que ha cometido tropiezos repetidos desde que llevó al Partido Laborista a una victoria electoral aplastante en julio de 2024. Starmer ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida, y se ha visto obligado a dar repetidos giros de política.

Eligió a Mandelson para uno de los cargos diplomáticos más importantes de Gran Bretaña pese a que su equipo le advirtió que la amistad de Mandelson con Epstein, un delincuente sexual condenado que murió en prisión en 2019, exponía al gobierno a un “riesgo reputacional”.

Los vínculos empresariales de Mandelson con Rusia y China también encendieron alarmas. Pero su experiencia como exjefe de comercio de la Unión Europea y sus contactos entre élites globales fueron considerados activos para tratar con la administración del presidente Donald Trump.

Duró menos de nueve meses en el cargo. Starmer destituyó a Mandelson en septiembre de 2025, al revelarse que había mentido sobre el alcance de sus vínculos con Epstein.

Documentos relacionados con Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero incluyeron correos electrónicos según los cuales Mandelson entregó a Epstein en 2009, tras la crisis financiera mundial, información financiera sensible.

La policía británica abrió una investigación penal y arrestó a Mandelson en febrero bajo sospecha de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público. Mandelson ha negado haber cometido irregularidades y no ha sido acusado formalmente. No enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.