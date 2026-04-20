Fiscales franceses citan a Elon Musk por denuncias de imágenes de abuso infantil y deepfakes en X

Elon Musk ha sido citado en París el lunes, donde los investigadores indagan denuncias de conducta inapropiada relacionadas con la plataforma de redes sociales X, incluida la difusión de material de abuso sexual infantil y contenido deepfake.

El hombre más rico del mundo y Linda Yaccarino —la exdirectora ejecutiva de X— han sido convocados a “entrevistas voluntarias”, mientras que otros empleados de la plataforma están programados para declarar como testigos a lo largo de esta semana, informó la fiscalía de París.

Sigue sin estar claro si Musk y Yaccarino viajarán a París. Un portavoz de X no respondió a las preguntas de The Associated Press y la empresa actual de Yaccarino, eMed, no contestó a una solicitud enviada al correo de prensa.

Los fiscales franceses también sospechan que la controversia en torno a los deepfakes de la plataforma, Grok fue fabricada para impulsar el valor de las empresas propiedad de Musk antes de una importante salida al mercado, y alertaron a las autoridades de Estados Unidos. Musk celebró un reporte según el cual las autoridades norteamericanas se negaron a ayudar a los investigadores franceses, y publicó en X: “Esto tiene que parar”.

La razón para citar a Musk

Citaron a Musk después de que se realizara un registro en febrero en las instalaciones de X en Francia, como parte de una investigación abierta en enero de 2025 por la unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía de París. Musk y Yaccarino han sido invitados en su calidad de directivos de X en el momento de los hechos investigados. Yaccarino fue directora ejecutiva desde mayo de 2023 hasta julio de 2025.

“Estas entrevistas voluntarias con los directivos tienen por objeto permitirles exponer su posición respecto de los hechos y, cuando corresponda, las medidas de cumplimiento que prevén implementar”, declaró la fiscalí. "En esta etapa, la conducción de esta investigación se inscribe en un enfoque constructivo, con el objetivo final de garantizar que la plataforma X cumpla con la ley francesa, en la medida en que opera dentro del territorio nacional”.

La fiscalía de París indicó que la posible ausencia de Musk y Yaccarino “no es un obstáculo para que las investigaciones continúen”.

Qué se está investigando

Las autoridades francesas abrieron su investigación tras reportes de un legislador francés de que algoritmos sesgados en X probablemente distorsionaron el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos. Se amplió después de que Grok generara publicaciones que presuntamente negaban el Holocausto —un delito en Francia— y difundieran deepfakes sexualmente explícitos.

Se investiga la presunta “complicidad” en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, deepfakes sexualmente explícitos, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros cargos.

Grok, que fue desarrollado por xAI y está disponible a través de X, desató indignación mundial este año después de que produjera un aluvión de imágenes deepfake sexualizadas y no consentidas en respuesta a solicitudes de usuarios de X.

Grok también escribió, en una publicación en francés ampliamente compartida, la falsedad de que las cámaras de gas del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron diseñadas para la “desinfección con Zyklon B contra el tifus” y no para el asesinato masivo, un lenguaje asociado desde hace tiempo con la negación del Holocausto.

En publicaciones posteriores en X, el chatbot se retractó y reconoció que su respuesta anterior era errónea, afirmó que había sido eliminada y señaló evidencia histórica de que el Zyklon B se utilizó para matar a más de 1 millón de personas en las cámaras de gas de Auschwitz.

La fiscalía francesa alerta a las autoridades de EEUU

a fiscalía de París alertó en marzo al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Bolsa y Valores al sugerir “que la controversia en torno a los deepfakes sexualmente explícitos generados por Grok pudo haber sido deliberadamente orquestada para impulsar artificialmente el valor de las empresas X y xAI, lo que potencialmente constituiría delitos penales”.

La fiscalía de París sostuvo que esto podría haberse hecho “antes de la prevista salida a bolsa en junio de 2026 de la nueva entidad formada por la fusión de Space X y xAI, en un momento en que la empresa X estaba claramente perdiendo impulso”.

El Departamento de Justicia desestima el llamado francés

Según The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia comunicó a las autoridades francesas que no facilitaría sus esfuerzos para investigar la X de Musk. El periódico informó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, en una carta de dos páginas la semana pasada, acusó a los franceses de utilizar de manera inapropiada su sistema judicial para interferir con un negocio estadounidense.

La carta también indicó que las solicitudes de Francia “constituyen un esfuerzo por enredar a Estados Unidos en un proceso penal políticamente cargado destinado a regular indebidamente, mediante el enjuiciamiento, las actividades comerciales de una plataforma de redes sociales”.

Las autoridades judiciales francesas no respondieron a solicitudes de comentarios.

Investigaciones iniciadas sobre varias plataformas de internet

La unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía de París ha iniciado en los últimos años una serie de investigaciones centradas en presuntas actividades ilegales en plataformas de internet.

El sitio web en francés Coco, citado en el juicio emblemático que convirtió a Gisèle Pelicot en un ícono mundial contra la violencia sexual, cerró en 2024, ya que su administrador está acusado de complicidad en la difusión de pornografía infantil y en la trata de menores con fines sexuales, entre otras cosas.

Pavel Durov, fundador de la aplicación de mensajería Telegram, fue imputado preliminarmente y puesto bajo supervisión judicial por presuntamente permitir actividad delictiva en la plataforma, incluido material de abuso sexual infantil y tráfico de drogas.

La fiscalía de París abrió el año pasado una investigación sobre TikTok por denuncias de que la plataforma permite contenido que promueve el suicidio y de que sus algoritmos podrían alentar a jóvenes vulnerables a quitarse la vida.

Mientras tanto, Reporteros Sin Fronteras afirmó que ha presentado una nueva denuncia contra X ante la unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía de París, dirigida a “las políticas de la plataforma que permiten que la desinformación prospere”.

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El corresponsal Kelvin Chan contribuyó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.