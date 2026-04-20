Comandante paramilitar se pasa al Ejército de Sudán en una guerra que llega a su 4º año

Un comandante paramilitar de alto perfil en Sudán cambió de bando y se unió al ejército sudanés, una medida que el jefe del ejército, el general Abdel-Fattah Burhan, acogió con satisfacción poco después de que la guerra entrara en su cuarto año.

Burhan dio la bienvenida el domingo al mayor general al-Nour Ahmed Adam, quien desertó a principios de este mes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El consejo soberano gobernante publicó un video en redes sociales que muestra la reunión de Burhan con Adam, conocido como al-Qubba, en la provincia Norte de Sudán, en la frontera con Egipto.

“Las puertas están abiertas para todos aquellos que depongan las armas y se sumen al camino de la reconstrucción nacional”, afirmó en un comunicado Burhan, quien preside el consejo soberano

Las FAR no comentaron sobre la deserción.

Adam huyó a principios de este mes de la región de Darfur, controlada por las FAR, y se unió al ejército junto con decenas de combatientes y equipo, según medios locales.

El portal de noticias Sudan Tribune publicó que Adam se fue tras “disputas” con la dirigencia de las FAR, principalmente por no haber sido nombrado comandante militar de la provincia de Darfur del Norte después que las FAR tomaran el control de la ciudad de el-Fasher en octubre, el último bastión del ejército en la región de Darfur.

Adam es uno de los oficiales de mayor rango que han desertado de los paramilitares durante la guerra. En 2024, Abu Aqla Kaikel, quien encabezaba las Fuerzas del Escudo de Sudán, abandonó las FAR cuando el ejército recuperó la crucial provincia central de Gezira.

La guerra estalló en abril de 2023 cuando una pugna de poder entre el ejército y las FAR se convirtió en combates abiertos en la capital, Jartum, y en otras partes del extenso país.

La guerra ha matado al menos a 59.000 personas, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, conocido como ACLED. El grupo con sede en Estados Unidos que monitorea la guerra señaló que esa cifra casi con seguridad es baja, dadas las dificultades para reportar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.