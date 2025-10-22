Vance trata de calmar temores de que EEUU está dictando condiciones a Israel

Mientras altos funcionarios y enviados de Estados Unidos visitan Israel esta semana para intentar reforzar el acuerdo de alto al fuego en Gaza, el vicepresidente JD Vance buscó el miércoles calmar públicamente las preocupaciones dentro de Israel de que la administración Trump estaba dictando términos a su aliado más cercano en la región.

"No queremos en Israel un estado vasallo, y eso no es lo que es Israel. Queremos una asociación, queremos un aliado", afirmó Vance junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Israel se estaba convirtiendo en un "protectorado" de Estados Unidos.

Netanyahu expresó sentimientos similares momentos antes, incluso cuando reconoció que los aliados tienen diferencias de opinión mientras buscan avanzar con un acuerdo de alto al fuego que tiene menos de dos semanas.

"Una semana dicen que Israel controla a Estados Unidos. Una semana después dicen que Estados Unidos controla a Israel. Son disparates. Tenemos una asociación, una alianza de socios que comparten valores comunes, objetivos comunes", manifestó Netanyahu.

Un área de preocupación dentro de Israel es que una fuerza de seguridad internacional en Gaza, prevista como parte de una segunda fase del alto al fuego, podría limitar la capacidad del ejército israelí para actuar en el territorio si percibe una amenaza a su propia seguridad.

Vance reconoció que el camino hacia una paz a largo plazo está lleno de enormes obstáculos, pero al mismo tiempo trató de mantener el tono optimista que expresó el martes a su llegada a Israel.

"Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante, que es desarmar a Hamás pero reconstruir Gaza para mejorar la vida de las personas en Gaza, pero también para asegurar que Hamás ya no sea una amenaza para nuestros amigos en Israel. Eso no es fácil", declaró Vance. "Hay mucho trabajo por hacer, pero me siento muy optimista sobre dónde estamos".

Vance también se reunió con familiares de rehenes israelíes. Estuvo acompañado por el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. El secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con Netanyahu en Israel el viernes.

Abundan interrogantes sobre los próximos pasos

La incertidumbre persiste sobre el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza y quién gobernará el territorio. Vance indicó el martes que los funcionarios están ideando la composición de la fuerza de seguridad, mencionando a Turquía e Indonesia como países que podrían aportar soldados.

Gran Bretaña también está enviando un pequeño contingente de oficiales militares a Israel para ayudar a monitorear el alto el fuego.

Mientras comenzaban las reuniones de Vance, Israel señaló que completó la identificación de los cuerpos de dos rehenes más que fueron entregados por la Cruz Roja al ejército israelí en Gaza el martes.

Las autoridades identificaron a los rehenes fallecidos como Arie Zalmanovich y Tamir Adar, quienes fueron asesinados en el Kibutz Nir Oz durante el ataque del 7 de octubre de 2023 por milicianos de Hamás, que desencadenó la guerra de dos años.

Desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, han sido devueltos a Israel los restos de 15 rehenes. Otros 13 aún necesitan ser recuperados en Gaza y entregados, un elemento clave del acuerdo.

En Gaza, el Ministerio de Salud sostuvo el miércoles que Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos. La Cruz Roja confirmó que facilitó la transferencia en línea con el acuerdo. Esto eleva el número total de cuerpos de palestinos devueltos a Gaza para su entierro a 195, de los cuales solo 57 han sido identificados por sus familias, según el ministerio dirigido por Hamás.

Oraciones fúnebres para palestinos

Decenas de personas, algunas portando banderas palestinas, se reunieron el miércoles fuera del Hospital Nasser en Jan Yunis para oraciones fúnebres sobre los cuerpos de 54 palestinos que habían sido devueltos desde el inicio del alto al fuego.

Dolientes, incluidos paramédicos, observaron mientras se ofrecían las oraciones sobre los cuerpos, envueltos en sudarios blancos. Los cuerpos serán transportados a la ciudad central de Gaza, Deir al-Balah, para su entierro.

Un alto funcionario de salud en Gaza aseguró que algunos de los cuerpos que han sido devueltos mostraban "evidencia de tortura" y pidió una investigación. Israel niega que haya realizado maltratos.

Israel no ha proporcionado identificación para los cuerpos ni ha explicado sus orígenes. Podrían incluir palestinos que murieron durante los ataques del 7 de octubre, detenidos que murieron bajo custodia o cuerpos que fueron llevados de Gaza por tropas israelíes durante la guerra.

Organización benéfica denuncia asalto a su instalación en Gaza

Una destacada organización no gubernamental palestina que ofrece servicios de salud mental a personas en Gaza denunció el miércoles que hubo una "incursión armada y toma brutal" de una de sus instalaciones en el territorio la semana pasada.

El Programa Comunitario de Salud Mental de Gaza aseveró que un "grupo armado" no identificado asaltó la instalación en la Ciudad de Gaza el 13 de octubre, se apoderó del edificio, expulsó a los guardias por la fuerza y estableció allí a sus propias familias.

"Este ataque flagrante y crimen grave representa una violación flagrante de todas las leyes y normas", dijo el grupo.

No estaba claro por qué la organización esperó más de una semana para informar sobre la toma, pero dijo que aunque había hecho solicitudes inmediatas para que las autoridades intervinieran, no había habido "acción concreta" para devolver la instalación "a pesar de las repetidas promesas de evacuar".

Instaron a las autoridades palestinas a actuar de inmediato y pidieron a los países patrocinadores del alto al fuego que "intervengan de manera decisiva".

Israelíes se despiden de rehén tailandés asesinado

Los israelíes se preparaban el miércoles para despedirse de un trabajador agrícola tailandés cuyo cuerpo será repatriado a su natal Tailandia más tarde en el día.

Sonthaya Oakkharasri fue asesinado durante el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue retenido en Gaza hasta que fue devuelto el fin de semana pasado.

Un comunicado de la Sede de Familias para el Retorno de los Secuestrados manifestó que se llevará a cabo una reunión en el Aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv para rendir los últimos respetos a Oakkharasri, llamándolo un "padre y agricultor devoto que soñaba con establecer su propia granja".

En el ataque de 2023 a Israel que inició la guerra, milicianos liderados por Hamás mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron a 251 personas como rehenes.

La guerra entre Israel y Hamás ha matado a más de 68.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su conteo. El ministerio mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel los ha disputado sin proporcionar su propio recuento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.