Putin dirige ejercicios de fuerzas nucleares rusas mientras se pospone su cumbre con Trump

El presidente ruso Vladímir Putin dirigió el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país que incluyeron lanzamientos de misiles de práctica, un ejercicio que se produjo luego que fue suspendida su cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump.

El Kremlin informó que, como parte de las maniobras que involucraron a todas las partes de la tríada nuclear de Moscú, se lanzó un misil balístico intercontinental Yars desde la instalación de lanzamiento de Plesetsk en el noroeste de Rusia, y un ICBM Sineva fue lanzado por un submarino en el Mar de Barents. Los ejercicios también involucraron a bombarderos estratégicos Tu-95 disparando misiles de crucero de largo alcance.

El ejercicio puso a prueba las habilidades de las estructuras de mando militar, indicó el Kremlin en un comunicado.

El jefe del Estado Mayor General del ejército, el general Valery Gerasimov, informó a Putin a través de un enlace de video que los ejercicios buscan simular "procedimientos para autorizar el uso de armas nucleares".

Aunque Putin enfatizó que las maniobras habían sido planificadas con antelación, se llevaron a cabo horas después de que Trump dijera el martes que su plan para una reunión con Putin en Budapest estaba en espera porque no quería que fuera una "pérdida de tiempo".

La decisión sobre la reunión, que Trump había anunciado la semana pasada, se tomó tras una llamada el lunes entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov.

Lavrov dejó claro en comentarios el martes que Rusia se opone a un alto al fuego inmediato en Ucrania. Mientras tanto, Trump ha estado cambiando su postura durante todo el año sobre temas clave en el conflicto, incluyendo si un alto el fuego debería preceder a las conversaciones de paz a largo plazo, y si Ucrania podría recuperar tierras tomadas por Rusia durante casi cuatro años de combates.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizó el miércoles que la cumbre entre Putin y Trump necesita ser preparada a fondo.

“Nadie quiere perder el tiempo: ni el presidente Trump ni el presidente Putin", dijo Peskov a los periodistas. "Estos son los dos presidentes que están acostumbrados a trabajar de manera eficiente con alta productividad. Pero la efectividad siempre requiere preparación”.

