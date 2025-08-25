Una periodista que trabajaba para AP muere en ataque israelí a un hospital de Gaza

Un ataque israelí a un hospital en el sur de Gaza mató a cuatro periodistas el lunes, incluyendo a una periodista independiente que trabajaba para la Associated Press, según funcionarios de salud.

La reportera gráfica Mariam Dagga, de 33 años, trabajó como periodista independiente para la AP desde que comenzó la guerra en Gaza, así como para otros medios de comunicación. La AP expresó en un comunicado su pesar y conmoción por la muerte de Dagga, junto con otros periodistas.

En total, 19 personas murieron en el ataque al Hospital Nasser, según Zaher al-Waheidi, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud.

Dagga, quien tiene un hijo de 12 años que fue evacuado de Gaza al principio de la guerra, solía tener su base en Nasser. Recientemente informó sobre las dificultades de los médicos del hospital para salvar a niños de la inanición.

Al Jazeera confirmó que su periodista Mohammed Salam también estaba entre los fallecidos en el ataque al hospital Nasser. Reuters informó que su camarógrafo contratado Hussam al-Masri murió y su fotógrafo contratado Hatem Khaled resultó herido.

La oficina del primer ministro de Israel y el ejército israelí se negaron a comentar sobre el ataque.

El conflicto entre Israel y Hamás ha sido uno de los más sangrientos para los trabajadores de los medios, con un total de 192 periodistas muertos en Gaza durante el conflicto de 22 meses, según el Comité para la Protección de los Periodistas. En comparación, 18 periodistas han muerto hasta ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, según el CPJ.

Aparte de inusuales visitas guiadas, Israel ha prohibido a los medios internacionales cubrir la guerra. Las organizaciones de noticias dependen en gran medida de los periodistas palestinos en Gaza, así como de los residentes, para mostrar al mundo lo que está sucediendo allí. Israel a menudo cuestiona las afiliaciones y sesgos de los periodistas palestinos, pero no permite la entrada de otros.

Muchos de los periodistas que trabajan en Gaza enfrentan las mismas dificultades para encontrar comida, para ellos y sus familias, que las personas sobre las que informan.

Lidman informó desde Jerusalén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.