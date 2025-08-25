Netanyahu dice que Israel podría retirarse de Líbano si Hezbollah es desarmado

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que celebraba la "trascendental decisión" del gabinete libanés a principios de este mes de trabajar hacia el desarme de Hezbollah para finales de 2025, lo que podría llevar a la retirada de las tropas israelíes del país.

Netanyahu manifestó que si Líbano toma las medidas necesarias para desarmar a Hezbollah, entonces Israel responderá con medidas recíprocas, incluyendo una reducción gradual de la presencia militar israelí en el sur de Líbano.

Desde que la guerra entre Israel y Hezbollah terminó en noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos, los líderes de Hezbollah han dicho que el grupo no hablará de su desarme hasta que Israel se retire de cinco colinas que controla dentro de Líbano y detenga los ataques aéreos casi diarios que han matado o herido a cientos de personas, la mayoría de ellos miembros de Hezbollah.

Beirut está bajo presión de Estados Unidos para desarmar al grupo, que recientemente libró una guerra de 14 meses con Israel y quedó gravemente debilitado, con muchos de sus líderes políticos y militares muertos.

Los líderes de Hezbollah han prometido no desarmarse, diciendo que la decisión del gobierno nacional de eliminar las armas del grupo respaldado por Irán para finales de año sirve a los intereses de Israel.

Israel ha acusado a Hezbollah de intentar reconstruir sus capacidades militares, y su ejército ha dicho que las cinco ubicaciones en Líbano proporcionan puntos de ventaja o están ubicadas frente a comunidades en el norte de Israel, donde unos 60.000 israelíes fueron desplazados durante la guerra.

Desde que la guerra terminó, Hezbollah ha retirado a la mayoría de sus combatientes y armas del área a lo largo de la frontera con Israel al sur del río Litani.

El acuerdo de alto el fuego es vago sobre cómo deben tratarse las armas y las instalaciones militares de Hezbollah al norte del río Litani, diciendo que las autoridades libanesas deben desmantelar las instalaciones no autorizadas comenzando con el área al sur del río.

Hezbollah sostiene que el acuerdo solo cubre el área al sur del Litani, mientras que Israel y Estados Unidos dicen que ordena el desarme del grupo en todo Líbano.

La guerra entre Israel y Hezbollah comenzó un día después del ataque liderado por Hamás contra Israel desde Gaza el 7 de octubre de 2023. Dejó más de 4.000 muertos y causó daños por valor de 11.000 millones de dólares.