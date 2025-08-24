Patas pequeñas, grandes sueños: Más de 100 equipos compiten en la carrera de corgis en Lituania

Los adorables y encantadores corgis galeses, ampliamente conocidos por su asociación con la familia real británica, son de hecho una raza de apasionados corredores.

Al menos eso es lo que afirman los 120 equipos de toda Europa que participan en la Corgi Race Vilnius, en la capital de Lituania, que atrajo a un grupo internacional de competidores peludos y sus dueños desde países como Polonia, Letonia, Alemania, Austria e Italia.

Miles de lituanos se reunieron en el parque más grande de la capital el sábado para presenciar los eventos: una carrera en solitario, un concurso para la "voz más poderosa", desafíos de disfraces y carreras en grupo.

El evento culminó el domingo con el llamado Encuentro Mundial de Corgis, donde los perros en Lituania se conectaron a través de una transmisión en vivo con sus compañeros en Estados Unidos, Irlanda y Polonia.

"Esto es muy divertido y una gran emoción para toda la familia, algo brillante que muchas personas anhelan en estos días", comentó Janina Stoniene, una profesora jubilada que asistió a la carrera con sus tres nietos. Los niños dijeron que les había asombrado el desafío de disfraces, en el que los perros iban vestidos de atuendos llamativos como Batman, una princesa o un avión.

Un corgi llamado Amigo, luciendo un disfraz temático de fábrica completo con dos pequeñas chimeneas y el letrero "Fur Factory" ("Fábrica de pelo"), fue nombrado el orgulloso ganador de ese concurso. Otro llamado Mango, cuyos dueños son de Lituania, fue el campeón de la carrera en solitario.

