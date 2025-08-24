Francia convoca a embajador de EEUU por carta "inaceptable" sobre actitud ante el antisemitismo

Francia convocó al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, después de que le escribiera una carta al presidente francés Emmanuel Macron en la que alega que la nación no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia emitió un comunicado el domingo en el que anunció que había convocado a Kushner para que compareciera el lunes en el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, y agregó que sus acusaciones "son inaceptables".

La Casa Blanca y el Departamento de Estado estadounidense no respondieron de momento a los mensajes para pedirles comentarios. El que el embajador sea convocado es un aviso formal y público de descontento.

Kushner, un desarrollador inmobiliario, es el padre del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

En su comunicado, la cancillería francesa indicó que "Francia rechaza firmemente estas acusaciones" de Kushner, y que las autoridades francesas se han "movilizado plenamente" para combatir un aumento en los actos antisemitas desde el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás a Israel, calificando los actos de "intolerables".

El contenido de la carta no fue divulgado.

Las acusaciones de Kushner violan el derecho internacional y la obligación de no interferir en los asuntos internos de otro país, apuntó el ministerio francés. Además, agregó, "están por debajo de la calidad de la asociación transatlántica entre Francia y Estados Unidos, y de la confianza que debe prevalecer entre aliados".

La fricción ocurre luego de que Macron rechazara la semana pasada las acusaciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que la intención de París de reconocer un Estado palestino está azuzando el antisemitismo.

Francia alberga la mayor población judía de Europa Occidental, con un estimado de 500.000 judíos. Eso representa aproximadamente el 1% de la población nacional.

La discordia diplomática se da en un momento en que las relaciones franco-estadounidenses han enfrentado tensiones este año, en medio de la guerra comercial de Trump y un desacuerdo sobre el futuro de los cascos azules de Naciones Unidas en Líbano. Francia, en particular, ha objetado el impulso de Estados Unidos para reducir la operación de mantenimiento de la paz conocida como UNIFIL. El Consejo de Seguridad de la ONU programó una votación sobre el tema para fin de mes.

París y Washington también han estado divididos en el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, pero dichas fricciones han menguado luego de que Trump expresara su apoyo a las garantías de seguridad y recibiera cálidamente a Macron y a otros dirigentes europeos en la Casa Blanca la semana pasada.

Al final de su primer mandato como presidente, Trump indultó a Charles Kushner, quien años antes se declaró culpable de evasión de impuestos y de hacer donativos de campaña ilegales.

Su hijo Jared fue alto asesor de la Casa Blanca de Trump, y está casado con la hija mayor del mandatario, Ivanka.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.