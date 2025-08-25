Stay up to date with notifications from The Independent

Ocho muertos en un ataque aéreo israelí a un hospital del sur de Gaza, según el Ministerio de Salud

Associated Press
Lunes, 25 de agosto de 2025 04:12 EDT
ISRAEL-PALESTINOS (AP)

Un ataque aéreo israelí golpeó el cuarto piso del principal hospital del sur de Gaza el lunes y mató al menos a ocho personas, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio afirmó que las víctimas en el cuarto piso del Hospital Nasser murieron en un ataque de doble impacto: un misil golpeó primero, y luego otro momentos después, cuando llegaron los equipos de rescate.

El Hospital Nasser de Jan Yunis, el más grande del sur de Gaza, ha resistido incursiones y bombardeos durante 22 meses de guerra, y los funcionarios han denunciado una escasez crítica de suministros y personal.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a las preguntas sobre el ataque.

Los ataques de Israel a hospitales no son infrecuentes en su guerra contra Hamás en Gaza. Varios hospitales fueron atacados o asaltados en toda la franja. Israel afirmó que atacaba a militantes que operaban desde dentro de las instalaciones médicas, sin proporcionar evidencia.

Un ataque en junio al hospital Nasser mató a tres personas e hirió a 10. En ese momento, el ejército israelí dijo que había atacado con precisión a militantes de Hamás que operaban desde un centro de comando y control dentro del hospital.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

