Medios públicos checos hacen huelga de advertencia por plan del gobierno de cambiar fondos

Periodistas y otros empleados formaron una cadena humana alrededor de la radio pública checa en Praga el lunes como parte de una huelga de advertencia contra un plan del gobierno para reformar la financiación de los medios públicos.

La medida del gobierno del primer ministro Andrej Babiš ha desatado protestas que advirtieron de una amenaza a la independencia de los medios.

Según el plan aprobado la semana pasada, la radio y la televisión públicas se financiarán con cargo al presupuesto estatal a partir del próximo año, y no mediante las tasas pagadas por individuos, hogares y empresas.

Los críticos sostienen que ese cambio dará al gobierno de coalición de tres partidos un recurso para tomar el control de los medios, siguiendo los ejemplos de gobiernos populistas en Eslovaquia bajo el primer ministro Robert Fico y en Hungría bajo el ex primer ministro Viktor Orbán.

Según el plan, los medios acabarán con alrededor de un 15% menos de dinero este año. Los directores de la radio y la televisión públicas señalaron que ello conducirá a despidos de cientos de empleados, a una producción limitada y a la cancelación de programas.

Vestidos de negro, los empleados de la emisora formaron una fila para proteger simbólicamente su sede. Algunos programas se retrasaron un minuto, y los servicios en línea y en redes sociales se limitaron durante la protesta de 24 horas.

Los organizadores indicaron que están preparando otras medidas, pero de momento no dieron más detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.