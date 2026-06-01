La Armada francesa intercepta con apoyo británico un petrolero ruso sancionado

La Marina francesa interceptó con apoyo británico un petrolero sometido a sanciones internacionales que viajaba desde Rusia, el esfuerzo más reciente de los países que respaldan a Ucrania por perseguir las exportaciones de petróleo ruso que ayudan a financiar la guerra del presidente Vladímir Putin.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes la intercepción en una publicación en X, donde informó que el Tagor fue abordado el domingo en el Atlántico. Los soldados descendieron uno tras otro por una cuerda desde un helicóptero de la Marina francesa, según un video proporcionado a The Associated Press por el ejército francés. La operación se suma a una serie de interceptaciones navales francesas de petroleros sospechosos de tener vínculos con Rusia.

“Es inaceptable que embarcaciones eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia libra desde hace más de 4 años contra Ucrania”, escribió Macron. “Estos barcos, que no respetan las reglas más elementales de la navegación marítima, también son una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos”.

Los ingresos petroleros son una parte clave de la economía de Rusia, lo que permite a Putin volcar dinero en el esfuerzo bélico contra Ucrania sin agravar la inflación para la población y evitar un colapso de la moneda.

Se cree que Rusia emplea una flota de cientos de barcos para evadir las sanciones internacionales impuestas por la guerra. Francia y otros países han prometido tomar medidas enérgicas contra la llamada “flota clandestina”, que burla las sanciones.

En respuesta a la más reciente intercepción francesa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Rusia “considera ilegales tales acciones”.

“Rozan la piratería”, dijo el lunes. “Estamos absolutamente en desacuerdo con la afirmación de que se llevan a cabo en pleno cumplimiento del derecho internacional”.

Las autoridades marítimas francesas dijeron que el petrolero fue interceptado a más de 400 millas náuticas al oeste de Francia, en aguas internacionales del Atlántico. Viajaba desde el puerto ruso noroccidental de Murmansk, según el comunicado de las autoridades.

El comunicado indicó que se sospecha que el petrolero opera bajo una bandera falsa y que la Marina francesa ahora lo escolta a un fondeadero para realizar más controles.

El capitán dice que es de nacionalidad rusa, indicó en un comunicado a AP el fiscal francés Stéphane Kellenberger, que supervisa la investigación desde Brest, en el oeste de Francia.

El capitán se negó repetidamente a cumplir las instrucciones de la Marina francesa, “lo que hizo necesario tomar el control del buque”, dijo Kellenberger.

Señaló que su oficina ha abierto una investigación penal por los cargos de no aportar prueba de la nacionalidad de un buque, navegar sin bandera y negarse a cumplir órdenes.

Entre los petroleros interceptados anteriormente por Francia figura el Deyna, abordado en el mar Mediterráneo en marzo. Otro petrolero, el Grinch, interceptado en el Mediterráneo en enero, fue liberado en febrero tras pagar una multa de varios millones de euros.

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La periodista de The Associated Press Elise Morton en Londres contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.