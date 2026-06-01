Árbitros internacionales rechazan demanda de Ruanda contra Reino Unido

Un panel de árbitros internacionales ha rechazado un multimillonario reclamo de Ruanda contra el Reino Unido vinculado a un acuerdo de reasentamiento de refugiados que el primer ministro Keir Starmer anuló de inmediato tras asumir el cargo en 2024.

El acuerdo, alcanzado en 2022 por el predecesor de Starmer, Rishi Sunak, contemplaba enviar al país de África oriental a migrantes que llegaran al Reino Unido como polizones o en embarcaciones. Incluía disposiciones para realizar pagos a Ruanda con el fin de ayudar a cubrir los costos. La secretaria del Interior en el momento en que se anuló el acuerdo, Yvette Cooper, lo calificó como “el despilfarro de dinero de los contribuyentes más escandaloso que he visto en mi vida”.

La Corte Permanente de Arbitraje rechazó dos reclamos ruandeses, cada uno por 50 millones de libras (67 millones de dólares), vinculados a la financiación del acuerdo cancelado. La decisión tiene fecha del 15 de mayo, pero el panel con sede en La Haya la anunció formalmente el lunes. También desestimó otros dos reclamos de Ruanda relacionados con presuntos incumplimientos del pacto por parte del Reino Unido.

En un fallo de 76 páginas, el panel indicó que los intercambios diplomáticos por escrito entre ambos países después de que Starmer anulara el acuerdo equivalían a un entendimiento según el cual el Reino Unido no efectuaría los dos pagos de 50 millones de libras, previstos para abril de 2025 y 2026, para cubrir los costos de la reubicación de migrantes.

Según el acuerdo, los migrantes serían enviados a Ruanda, donde se tramitarían sus solicitudes de asilo y, si prosperaban, se quedarían allí. El Tribunal Supremo británico dictaminó que la política era ilegal porque Ruanda no es un tercer país seguro para migrantes.

“El Reino Unido defendió con firmeza su posición, y el tribunal ha fallado ahora a favor del Reino Unido en todos los aspectos”, declaró el gobierno británico en un comunicado.

Añadió que el gobierno de Starmer “ahora está centrado en impulsar reformas vitales para restablecer el orden y el control en nuestras fronteras, incluida la eliminación de los incentivos que atraen a migrantes ilegales a Gran Bretaña y el aumento de las expulsiones de quienes no tienen derecho a estar aquí”.

La portavoz del gobierno de Ruanda, Yolande Makolo, afirmó que Ruanda “respeta el laudo del tribunal y considera el asunto concluido”, pero también mencionó la opinión discrepante de uno de los árbitros, que, según dijo, “muestra que las cuestiones ante el tribunal eran complejas y abiertas a distintas conclusiones jurídicas”.

“Ruanda seguirá trabajando de manera constructiva con socios internacionales, guiada por las normas internacionales y una cooperación mutuamente beneficiosa”, añadió Makolo.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jill Lawless en Londres e Ignatius Ssuuna en Kigali, Ruanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.