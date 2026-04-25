UE estudia ayudar con la infraestructura energética en Oriente Medio para evitar zonas de conflicto

La grave escasez de combustible y el vertiginoso aumento de los precios del petróleo y el gas desencadenados por la guerra con Irán han llevado a la Unión Europea a examinar a fondo el financiamiento de rutas de energía alternativas en Oriente Medio para sortear puntos críticos como el estrecho de Ormuz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó el viernes que Bruselas está lista para trabajar con los países del golfo Pérsico en nuevos proyectos que suministren energía a los mercados globales evitando las consecuencias de las guerras o las tensiones geopolíticas.

“Los acontecimientos del último mes nos han enseñado una dura lección”, declaró von der Leyen en una conferencia de prensa al término de una reunión informal de líderes de la UE en la capital de Chipre. “Nuestra seguridad no solo está relacionada, está intrínsecamente vinculada. Una amenaza a un buque mercante en el estrecho de Ormuz es una amenaza a una fábrica, por ejemplo, en Bélgica”.

Además, pidió reforzar los lazos en defensa y promovió la misión de seguridad marítima del bloque en el mar Rojo como una posible opción de seguridad naval en el golfo Pérsico, pero centró sus declaraciones en el apoyo europeo a la reparación y construcción de instalaciones energéticas en Oriente Medio.

Diversificación de la infraestructura energética de Oriente Medio

“También estamos listos para asociarnos con los países del golfo para diversificar la infraestructura de exportación y dejar de depender únicamente del cuello de botella del estrecho de Ormuz”, agregó von der Leyen, al tiempo que ofreció ayuda para reparar la infraestructura energética de la región dañada en la guerra.

En tiempos de paz, una quinta parte del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz, pero la guerra ha cerrado en gran medida la vía marítima, disparando los precios del combustible.

A primera hora del viernes, el crudo Brent subía 98 céntimos, a 100,33 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos aumentó 81 céntimos, a 96,66 dólares por barril.

Von der Leyen reiteró que, como resultado de las subidas de los precios del petróleo y el gas, en los últimos 43 días la factura energética del bloque de 27 países se disparó en 25.000 millones de euros (29.300 millones de dólares).

Ni ella ni el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ofrecieron detalles precisos sobre qué proyectos se están considerando o cuándo se pondrán en marcha. Pero von der Leyen mencionó el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa entre la UE y la mayor democracia del mundo.

Von der Leyen indicó que la cumbre entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo, prevista para tarde este año, dará a ambas partes la oportunidad de explorar ese tipo de proyectos.

El enfoque de la UE en sus vecinos del sur

La presidencia rotatoria de la UE está ahora en manos de Chipre, una nación insular próxima a Líbano, Siria, Israel y Turquía. El presidente del país, Nikos Christodoulides, ha tratado de acercar al bloque a los países de Oriente Medio para apuntalar sus economías y reforzar su seguridad.

Ese enfoque quedó reflejado en los invitados a la cumbre informal de líderes de la UE: el presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa; el de Egipto, Abdel-Fattah El Sissi; el de Líbano, Joseph Aoun; el príncipe heredero de Jordania Hussein y el secretario general del CCG, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

“Sabemos que Europa necesita a Siria tanto como Siria necesita a Europa”, apuntó Al-Sharaa. Aoun, por su parte, pidió apoyo a la UE para reconstruir su país devastado por la guerra.

Costa elogió a Aoun por prohibir la actividad militar de Hezbollah, al que calificó de “amenaza existencial” para Líbano, y se comprometió a ayudar al país a desarmar al grupo político-paramilitar.

Costa afirmó que “la Unión Europea no forma parte del conflicto, pero formaremos parte de esta solución”.

Grupos de derechos humanos arremetieron contra los líderes del bloque por no aumentar la presión sobre Israel por sus campañas militares en Oriente Medio.

Líderes comunitarios como el canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijeron que no levantarán las sanciones a Irán hasta que se resuelvan una amplia gama de asuntos, incluyendo el fin de su programa de misiles y de su apoyo a fuerzas aliadas en la región.

“Es demasiado pronto para hablar de un alivio de cualquier tipo de sanciones”, sostuvo Costa.

El propio Chipre fue atacado en los primeros momentos de la guerra cuando un dron Shahed disparado desde Líbano dañó un hangar en una base militar británica en la costa sur de la isla el 2 de marzo. Grecia, Francia, Italia, España y Holanda enviaron buques de guerra con capacidades antidrones para defender el territorio.

Esto ha reavivado el interés en una cláusula de los tratados fundacionales de la UE sobre asistencia mutua si un país miembro es atacado.

Christodoulides manifestó que los líderes del bloque acordaron empezar a crear un mecanismo formal para ese tipo de respuestas tras coincidir en que los “arreglos ad hoc” no son fiables.

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McNeil informó desde Bruselas. El periodista de The Associated Press Baraa Anwer, en Riad, Arabia Saudí, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.