Trump envía emisarios a Islamabad mientras Irán descarta conversaciones directas

Se espera que enviados de Estados Unidos viajen a Pakistán el sábado en un nuevo intento por salvar las conversaciones de alto el fuego con Teherán, aunque Irán descartó negociaciones directas con representantes de Washington mientras su principal diplomático llegaba a Islamabad.

El último esfuerzo por negociar un acuerdo se produce mientras un alto el fuego indefinido ha pausado la mayor parte de los combates, pero las repercusiones económicas siguen aumentando con los envíos globales de energía interrumpidos por el cierre del estrecho de Ormuz.

Pakistán trabaja para que EEUU e Irán vuelvan a negociar

Pakistán ha estado intentando que funcionarios de Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, atendiendo la solicitud de Islamabad de más tiempo para las gestiones diplomáticas.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump enviaría a Steve Witkoff y Jared Kushner para reunirse con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Pero poco después de que Araghchi llegara a Islamabad, su ministerio indicó que cualquier conversación sería indirecta, con funcionarios paquistaníes transmitiendo los mensajes entre ambas partes.

Araghchi y los dos emisarios de Trump sostuvieron horas de conversaciones indirectas en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán el 27 de febrero, pero se retiraron sin un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el presidente había decidido enviar a Witkoff y Kushner a Pakistán “para escuchar a los iraníes”.

“Sin duda hemos visto algunos avances del lado iraní en los últimos días”, manifestó Leavitt, que no ofreció detalles sobre lo que estaban escuchando los funcionarios estadounidenses.

Trump amplía la exención de la Ley Jones 90 días

Además, la Casa Blanca anunció el viernes que Trump prorrogó 90 días la exención de la Ley Jones, lo que facilita que barcos no estadounidenses transporten petróleo y gas natural.

En marzo, el mandatario anunció una primera exención de 60 días, una medida destinada a estabilizar el precio de la energía y facilitar los envíos de petróleo y gas hacia Estados Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el tráfico a través del estrecho y a inicios de esta semana atacó a tres embarcaciones. Estados Unidos, por su parte, mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes y Trump ha ordenado a los militares “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones que podrían estar colocando minas.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, bajó tras el anuncio, oscilando entre 103 y más de 107 dólares por barril. Aún así, es casi un 50% más del precio que tenía el 28 de febrero, cuando comenzó la guerra.

La limitación de los envíos a través del estrecho ha tenido repercusiones en el comercio marítimo mundial, incluso a través del Canal de Panamá, casi al otro lado del mundo.

Suben los muertos pese a altos el fuego

Desde el inicio del conflicto, al menos 3.375 personas han perdido la vida en Irán y más de 2.490 en Líbano —donde dos días después del comienzo de la guerra estallaron nuevos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán—, según las autoridades.

Además, 23 personas murieron en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes fallecieron en Líbano y 13 miembros del ejército estadounidense en toda la región.

La fuerza de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano también ha sufrido bajas. La FINUL dijo el viernes que un casco azul indonesio murió por las heridas sufridas en un ataque contra su base el 29 de marzo, lo que eleva a seis —cuatro indonesios y dos franceses— el número de integrantes de la fuerza muertos desde que estalló la guerra.

Siguen las tensiones en Líbano tras prórroga de la tregua

La situación en Líbano continuaba siendo tensa después de que Trump anunció el jueves que Israel y Líbano habían acordado extender por tres semanas un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El grupo no ha participado en la diplomacia impulsada por Washington.

En un comunicado en video publicado por su oficina el viernes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogió “un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano”.

Antes, el ejército israelí había pidió a los residentes de Deir Aames, en el sur de Líbano, que evacuaran la aldea apuntando que Hezbollah la usaba para lanzar ataques contra Israel.

El ejército dijo que había derribado un dron sobre Líbano tras el lanzamiento de un pequeño misil tierra-aire por parte de Hezbollah. El grupo insurgente, por su parte, afirmó que derribó un dron israelí con un misil tierra-aire sobre las afueras de la ciudad portuaria sureña de Tiro.

___

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Cohen desde Bangkok, Tailandia. Los periodistas de The Associated Press David Rising en Bangkok; Koral Saeed en Abu Snan, Israel; Bassem Mroue en Beirut, Líbano, y Aamer Madhani, Josh Boak y Ashraf Khalil en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.