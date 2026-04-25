Elecciones locales en Cisjordania y parte de Gaza podrían poner a prueba la confianza pública

Por primera vez en dos décadas, los palestinos en Gaza, marcado por la guerra, tienen la oportunidad de votar en elecciones locales el sábado.

Los votantes en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, también están emitiendo su voto por primera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. La participación podría reflejar el nivel de confianza pública en un sistema más amplio encabezado por líderes envejecidos en Cisjordania, mientras Gaza se prepara para una transición prevista del gobierno de Hamás.

La votación en Cisjordania determinará la composición de los consejos locales que supervisan el agua, las carreteras y la electricidad. La votación en una sola ciudad de Gaza, en cambio, es en gran medida simbólica, y las autoridades la califican de “piloto”.

Aunque no ha efectuado elecciones presidenciales o legislativas desde 2006, la Autoridad Palestina ha impulsado las contiendas locales tras las reformas que promulgó el año pasado, luego de exigencias de sus respaldos internacionales.

Bajo el lema “Nos quedamos”, la Comisión Electoral Central, con sede en Ramala, ha hecho campaña para fomentar la participación entre los casi 70.000 votantes habilitados en Deir al-Balah, en Gaza, y 1 millón en Cisjordania.

“Votar refleja la voluntad del pueblo palestino de permanecer en su tierra y desarrollar su país”, afirmó su portavoz Fareed Taamallah.

Vincular políticamente a Cisjordania y Gaza

Con gran parte de Gaza devastada por más de dos años de guerra, la comisión eligió celebrar su primera votación en Deir al-Balah, que ha sufrido daños por ataques aéreos, pero fue una de las pocas zonas que se libraron de una invasión terrestre israelí. La localidad tuvo que improvisar porque no pudo realizar el registro tradicional de votantes.

“La idea principal es vincular políticamente a Cisjordania y Gaza como un solo sistema”, explicó Taamallah. “Los palestinos consideran que unificar ambas bajo un solo gobierno es esencial para cualquier camino hacia una futura condición de Estado.

Añadió que la comisión no se ha coordinado directamente ni con Israel ni con Hamás antes de la votación en Deir al-Balah y que no ha podido enviar a Gaza materiales como papeletas, urnas o tinta. COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos humanitarios en Gaza, no respondió a preguntas sobre si permitiría el ingreso de materiales electorales.

Aunque la participación electoral palestina ha disminuido gradualmente, en elecciones locales anteriores ha sido relativamente alta según estándares regionales, de acuerdo con cifras de la comisión, con un promedio de entre 50% y 60%. En comparación, la participación en elecciones locales recientes en Líbano y Túnez fue inferior a 40% y 12%, respectivamente.

Un abanico reducido de candidatos

El presidente palestino Mahmoud Abbas, de 90 años, firmó un decreto el año pasado para reformar el sistema electoral en línea con algunas exigencias de donantes occidentales. Las reformas permiten votar por personas en lugar de listas, redujeron la edad de elegibilidad para postularse y aumentaron las cuotas para candidatas mujeres.

En enero, otro decreto de Abbas exigió que los candidatos aceptaran el programa de la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo que encabeza la Autoridad Palestina. El programa pide el reconocimiento de Israel y la renuncia a la lucha armada, lo que en la práctica margina a Hamás y a otras facciones.

Las listas en las principales ciudades están dominadas por Fatah, la facción que lidera la Autoridad Palestina, y por independientes, algunos con vínculos con otras facciones. Sin embargo, es la primera vez en seis elecciones locales que ninguna otra facción ha presentado oficialmente su propia lista, una ausencia que, según analistas, refleja el desencanto político bajo Abbas y el liderazgo envejecido de la Autoridad.

En Cisjordania, territorio ocupado por Israel, la Autoridad ejerce una autonomía limitada, y los consejos locales supervisan servicios que van desde la recolección de basura hasta los permisos de construcción. Se celebrarán votaciones en aldeas de lo que se conoce como “Área C”, bajo control militar israelí, así como en municipios que han estado ocupados por el ejército israelí desde que lanzó una incursión terrestre en el norte de Cisjordania el año pasado.

Hay carteles de campaña pegados por todas las ciudades, aunque muchas —incluidas Ramala y Nablus— no celebrarán elecciones porque se inscribieron muy pocos candidatos o listas.

El poder de la Autoridad Palestina se ha debilitado tras años sin negociaciones de paz con Israel y la expansión de asentamientos de ocupación israelíes en Cisjordania. Pero considera las elecciones locales una forma de bajo riesgo para demostrar avances en reformas, señaló Aref Jaffal, director de al-Marsad, el Monitor Árabe de Democracia y Elecciones.

“La Autoridad Palestina quiere mostrar que va por el camino correcto en reformas políticas, financieras y administrativas, y está usando las elecciones locales como símbolo de eso”, explicó Jaffal. “Con la débil legitimidad del gobierno nacional, busca reforzar la legitimidad mediante elecciones locales”.

Dijo que, como la Autoridad tiene pocos recursos para abordar cientos de nuevas puertas militares y puestos avanzados de colonos que restringen el movimiento en Cisjordania, muchos consejos han cobrado mayor importancia, al supervisar centros de salud locales, escuelas y servicios públicos a los que los residentes antes accedían en otros lugares.

Deir al-Balah será la primera elección en Gaza desde 2006

Hamás ganó las elecciones parlamentarias en 2006 y tomó violentamente el control de Gaza de manos de la Autoridad Palestina liderada por Fatah un año después. No presentó candidatos para el sábado, pero sondeos del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas muestran que sigue siendo la facción palestina más popular tanto en Gaza como en Cisjordania.

Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, considera las elecciones “una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente difícil”.

Otros actores internacionales, sin embargo, han guardado en gran medida silencio sobre la votación en Gaza, con recuerdos aún recientes de elecciones pasadas que alimentaron el conflicto y con otras vías de gobernanza en suspenso.

Hamás controla la mitad de Gaza de la que las fuerzas israelíes se retiraron el año pasado, incluida Deir al-Balah, pero el enclave costero se prepara para transitar hacia una nueva estructura de gobierno bajo el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, de Estados Unidos.

El plan estableció una Junta de Paz integrada por enviados internacionales y un comité de expertos palestinos no electos que, en teoría, debía operar bajo su paraguas. El avance hacia fases posteriores —incluidos el desarme de Hamás, la reconstrucción y una transferencia de poder— está estancado.

Aunque las elecciones en Jerusalén Este, anexada por Israel, son puntos habituales de fricción entre Israel y los líderes palestinos, los Acuerdos de Oslo de 1995 no incluyeron disposiciones sobre la celebración de comicios locales allí por parte de la Autoridad Palestina.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.