Aranceles de Trump llevan a países a buscar otras opciones

Golpeados por los aranceles de Donald Trump durante el último año, los aliados de Estados Unidos están buscando desesperadamente formas de protegerse de la ira impulsiva del presidente.

Los socios comerciales de Estados Unidos están cerrando acuerdos entre ellos —a veces dejando de lado añejas diferencias — en un esfuerzo por diversificar sus economías y alejarlas de las tendencias proteccionistas de Washington. Los bancos centrales e inversores globales están deshaciéndose de dólares y comprando oro. Juntos, sus acciones podrían disminuir la influencia norteamericana y provocar tasas de interés y precios más altos para los estadounidenses, que ya están enojados por el alto costo de vida.

El verano y otoño pasados, Trump utilizó la amenaza de impuestos punitivos sobre las importaciones para forzar a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y otros socios comerciales a aceptar acuerdos comerciales desiguales y prometer hacer inversiones masivas en Estados Unidos.

Pero ahora se dan cuenta que un acuerdo con Trump no vale mucho. El voluble presidente encuentra repetidamente razones para inventar nuevos aranceles que imponer a socios comerciales que pensaban que ya habían hecho suficientes concesiones para satisfacerlo.

Solo meses después de alcanzar su acuerdo con la UE, Trump amenazó con nuevos aranceles a ocho países europeos por oponerse a sus intentos de tomar el control de Groenlandia de Dinamarca, aunque rápidamente retrocedió. Y el mes pasado, dijo que impondría aranceles del 100% a Canadá por al acordar reducir los aranceles canadienses sobre vehículos eléctricos chinos.

“Nuestros socios comerciales están descubriendo que los acuerdos en gran medida unilaterales que concluyeron con Estados Unidos ofrecen poca protección”, notó Wendy Cutler, exnegociadora comercial de Estados Unidos y vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute. “Por lo tanto, los otros países están acelerando sus esfuerzos de diversificación buscando reducir su dependencia de Estados Unidos”.

Partidarios de Trump, como Paul Winfree, quien fue subdirector del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, están cautelosos ante el relativo declive en las tenencias de notas del Tesoro de Estados Unidos por parte de bancos centrales extranjeros y ven la deuda nacional como una vulnerabilidad que los rivales querrían explotar.

Winfree, director ejecutivo del Economic Policy Innovation Institute, un grupo de expertos, señaló que algunos de los asesores de Trump no sienten que Estados Unidos haya aprovechado completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

“Pero el hecho es que todos los demás países envidian nuestro estatus, y a muchos de nuestros adversarios les encantaría desafiar al dólar estadounidense y a los bonos del Tesoro”, dijo.

El portavoz de la Casa Blanca Kush Desai insiste en que la posición norteamericana en el escenario global no se ha visto disminuida.

“El presidente Trump sigue comprometido con la fortaleza y el poder del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial”, dijo.

India y la UE alcanzan acuerdo comercial

El acuerdo más sorprendente hasta ahora ha sido el pacto anunciado la semana pasada entre la UE y la India, la economía de mayor crecimiento del mundo. Los negociadores llevaban casi dos décadas trabajando antes de cerrar el acuerdo.

Asimismo, un acuerdo comercial de la UE anunciado hace dos semanas con las naciones del Mercosur de América del Sur tomó un cuarto de siglo de negociación. Creará un mercado de libre comercio de más de 700 millones de personas.

“Algunos de estos acuerdos han estado en proceso durante bastante tiempo”, apuntó Maurice Obstfeld, investigador senior en el Peterson Institute for International Economics y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. “La presión de Trump los hizo más ansiosos por acelerar el proceso y llegar a un acuerdo”.

Los exportadores de la UE estaban jubilosos por el acuerdo con India. VDMA, un grupo de empresas europeas de maquinaria e ingeniería de plantas, dio la bienvenida a la reducción de aranceles indios sobre maquinaria.

“El acuerdo de libre comercio entre India y la UE trae el oxígeno tan necesario a un mundo cada vez más dominado por conflictos comerciales”, declaró Thilo Brodtmann, director ejecutivo de VDMA, en un comunicado. “Con este acuerdo, Europa está enviando una señal clara a favor del comercio basado en reglas y en contra de la ley de la selva”.

"Tenemos todas las cartas"

El lunes, Trump acudió a las redes sociales para anunciar su propio acuerdo con India. Estados Unidos, publicó, reduciría los aranceles sobre las importaciones indias después de que India acordara dejar de comprar petróleo a Rusia, que ha utilizado las ventas para financiar su guerra de cuatro años en Ucrania.

El presidente indicó que India reducirá sus aranceles sobre productos estadounidenses a cero y compraría 500.000 millones de dólares en productos estadounidenses. El abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y funcionario comercial en la administración de Biden y durante el primer mandato de Trump, sostuvo que las empresas y los analistas legales estaban esperando documentos oficiales de la Casa Blanca que detallen el acuerdo.

Trump confía en que hay límites a la capacidad de otros países para alejarse. Estados Unidos tiene la economía y el mercado de consumo más grandes del mundo. “Tenemos todas las cartas”, aseguró Trump a Fox Business este mes.

Países como Corea del Sur, dependientes del mercado y la protección militar de Estados Unidos, no pueden permitirse ignorar las amenazas de Trump. El lunes, por ejemplo, el presidente dijo que estaba aumentando los aranceles sobre productos de Corea del Sur porque la legislatura del país ha sido lenta en aprobar el marco comercial anunciado el año pasado. El martes, el Ministerio de Finanzas del país respondió diciendo que su jefe, Koo Yun-cheol, presionaría a los legisladores para que aprueben rápidamente un proyecto de ley para invertir 350.000 millones de dólares como se prometió en el acuerdo.

“Estados Unidos estaba tratando de identificar un contraparte que encontraría difícil rechazar sus demandas, dada la profundidad de sus lazos económicos y de seguridad”, aseveró Cha Du Hyeogn, analista del Instituto Asan de Estudios Políticos de Corea del Sur.

O considere a Canadá, que envía el 75% de sus exportaciones a su vecino del sur. “Canadá y Estados Unidos siempre estarán estrechamente vinculados a través del comercio internacional”, afirmó Obstfeld, profesor de la Universidad de California, Berkeley. “Estamos hablando de ajustes más o menos en el margen”.

Pero el creciente rechazo mundial a las políticas de Trump ya está teniendo un impacto, haciendo caer el valor del dólar, durante mucho tiempo la moneda preferida para el comercio global, a su nivel más bajo desde 2022 la semana pasada frente a varias monedas competidoras.

Daniel McDowell, politólogo de la Universidad de Syracuse y autor del libro “Bucking the Buck: U.S. Financial Sanctions and the International Backlash against the Dollar”, ve un cambio de ambiente bajo Trump: los países e inversores extranjeros quieren reducir su exposición a Estados Unidos, que ha pasado de ser una fuente de seguridad y estabilidad a un impulsor de inestabilidad e imprevisibilidad bajo Trump.

“Trump ha demostrado que está dispuesto a usar la dependencia económica de los países extranjeros de Estados Unidos como palanca contra ellos en las negociaciones”, manifestó McDowell. “A medida que las percepciones globales de Estados Unidos están cambiando, es natural que los inversores, tanto públicos como privados, estén reconsiderando su relación con el dólar”.

___________________________________

Kurtenbach reportó desde Bangkok. El videógrafo Yong Jun Chang en Seúl contribuyó a esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.