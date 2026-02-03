Trump planea reducir aranceles a India después de que Modi acordara dejar de comprar crudo ruso

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que planea reducir los aranceles sobre los productos de India al 18% desde el 25%, luego de que el primer ministro indio Narendra Modi acordara dejar de comprar petróleo ruso.

El mandatario tomó la medida después de meses de presionar para que Nueva Delhi reduzca su dependencia del crudo ruso barato. India ha aprovechado los precios reducidos del petróleo ruso luego de que diversos países han intentado aislar a Moscú por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Trump manifestó que India también comenzaría a reducir a cero sus impuestos de importación sobre productos de Estados Unidos y compraría productos estadounidenses por valor de 500.000 millones de dólares.

"¡Esto ayudará a terminar la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, en la que miles de personas mueren cada semana!", expresó Trump en su plataforma Truth Social al anunciar la reducción de aranceles a India.

Por su parte, Modi publicó en la red social X que está "encantado" con la reducción de aranceles anunciada y que el "liderazgo de Trump es vital para la paz, estabilidad y prosperidad global".

"Espero trabajar estrechamente con él para llevar nuestra asociación a alturas sin precedentes", comentó Modi.

Desde hace tiempo Trump ha llevado una relación cordial con Modi. Recientemente se complicó debido a la guerra en Ucrania y disputas comerciales.

El mandatario estadounidense ha tenido dificultades para cumplir su promesa de campaña de poner fin rápidamente a la guerra entre Rusia y Ucrania, y desde que volvió a la presidencia se ha mostrado reacio a presionar al presidente ruso Vladímir Putin. Al mismo tiempo, ha impuesto aranceles sin someterlos al visto bueno del Congreso para lograr sus objetivos económicos y de política exterior.

El anuncio del acuerdo con India llega en un momento en que se prevé que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner sostengan otra ronda de conversaciones tripartitas con funcionarios rusos y ucranianos en Abu Dabi esta semana, con el objetivo de hallar una manera de detener la guerra, según un funcionario de la Casa Blanca que solicitó guardar el anonimato para poder describir la próxima reunión.

Trump ha expresado que cree que apuntar a los ingresos petroleros de Rusia es la mejor manera de lograr que Moscú ponga fin a su guerra de casi cuatro años contra Ucrania, una opinión que coincide con su preferencia por los aranceles.

En junio, Trump anunció que Washington impondría un arancel del 25% sobre los productos de India después de que su gobierno sintiera que el país asiático había hecho muy poco para reducir su superávit comercial con Estados Unidos y abrir sus mercados a los productos estadounidenses. En agosto, Trump impuso impuestos adicionales de importación del 25% sobre productos indios debido a sus adquisiciones de petróleo ruso, lo que elevó el aumento combinado de la tasa al 50%.

Con el compromiso de dejar de comprar petróleo ruso y la tasa más baja, la tasa de aranceles sobre los productos indios podría caer al 18%, que está cerca de la tasa del 15% que se cobra a los productos de la Unión Europea y Japón, entre otras naciones.

Históricamente, la relación de India con Rusia gira más en torno a la defensa que a la energía. El Kremlin sólo proporciona una pequeña fracción del petróleo de India, pero la mayoría de su equipo militar.

Sin embargo, tras la invasión rusa, Nueva Delhi aprovechó el momento para comprar petróleo ruso con descuento, lo que le permitió incrementar sus suministros de energía mientras Moscú intentaba concretar acuerdos para impulsar su economía debilitada y seguir financiando su brutal guerra.

La reducción de aranceles anunciada llega días después de que India y la Unión Europea alcanzaran un acuerdo de libre comercio que podría tener efectos sobre incluso 2.000 millones de personas después de casi dos décadas de negociaciones. Ese acuerdo permitiría el libre comercio de casi todos los productos entre los 27 miembros de la UE y el país asiático, cubriendo desde textiles hasta medicamentos, y reduciendo los altos impuestos de importación para el vino y los automóviles europeos.

El acuerdo entre dos de los mayores mercados del mundo también reflejó un deseo de reducir la dependencia en Estados Unidos después de que los incrementos en los impuestos de importación ordenados por Trump interrumpieran los flujos comerciales establecidos. Si bien el costo de los aranceles de Trump ha sido soportado en gran medida por las empresas y consumidores estadounidenses, los impuestos pueden reducir los volúmenes de comercio entre países.

En los últimos meses, India ha acelerado un impulso para finalizar varios acuerdos comerciales. Firmó un acuerdo con Omán en diciembre, y concluyó conversaciones para un acuerdo con Nueva Zelanda.

Trump pareció insinuar que sostuvo una conversación positiva con Modi el lunes por la mañana, publicando en redes sociales una foto de ambos en la portada de una revista.

Cuando ambos se reunieron en febrero pasado, el presidente de Estados Unidos dijo que India comenzaría a comprar petróleo y gas natural estadounidenses. Pero las conversaciones resultaron frustrantes, y los aranceles impuestos por Trump el año pasado hicieron poco en un principio para cambiar las objeciones de India.

Mientras que Washington ha estado intentando tener mayor acceso al mercado y cero aranceles en casi todas sus exportaciones, India ha expresado reservas sobre abrir sectores como la agricultura y los productos lácteos, en los que trabaja gran parte de la población del país para su sustento, señalaron funcionarios indios.

La Oficina del Censo reportó que Estados Unidos tuvo un desequilibrio comercial de 53.500 millones de dólares en bienes con India durante los primeros 11 meses del año pasado, lo que significa que importó más de lo que exportó.

Con una población que supera los 1.400 millones de personas, India es el país más poblado del mundo, y muchos funcionarios gubernamentales y líderes empresariales lo consideran un contrapeso geopolítico y económico a China.

___

Roy informó desde Nueva Delhi.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.