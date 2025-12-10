Los nuevos combates en la frontera entre Tailandia y Camboya desplazan a cientos de miles

Los renovados enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya no parecían remitir el miércoles, mientras cientos de miles de personas desplazadas en ambos países vivían en condiciones difíciles y más personas se refugiaban en albergues temporales.

Reporteros de Associated Press en el lado tailandés de la frontera escucharon sonidos de fuego saliente el miércoles.

Aproximadamente 400.000 personas han sido evacuadas de las áreas afectadas en Tailandia y alrededor de 700 escuelas cerraron mientras los combates continuaban en cuatro provincias fronterizas, dijo el miércoles el portavoz militar tailandés, el contralmirante Surasant Kongsiri.

Camboya evacuó a más de 127.000 aldeanos y cientos de escuelas cerraron, informó el Ministerio de Defensa.

El Ejército de Tailandia anunció que las bajas esta semana incluyen cinco soldados muertos y decenas de heridos. Camboya dijo que siete civiles murieron y otros 20 resultaron heridos, aunque no actualizó esas cifras el miércoles.

Aún no hay un camino claro hacia la paz, ya que el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, prometió continuar luchando y el poderoso presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, prometió una respuesta feroz.

Un efecto colateral de los combates y la mala sangre entre las naciones fue la retirada de Camboya de todo su equipo de los 33º Juegos del Sudeste Asiático, que comenzaron el martes en Tailandia. Un anuncio del miércoles del Comité Olímpico Nacional de Camboya dijo que lamentaba la acción, pero que las familias de los competidores estaban preocupadas por su seguridad.

Trump dice que restaurará la paz

Los nuevos y extendidos combates siguieron a un enfrentamiento el domingo que hirió a dos soldados tailandeses y descarriló un alto el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso fin a los choques en julio.

Los cinco días de combates por disputas territoriales dejaron decenas de muertos en ambos lados y forzaron la evacuación de miles de civiles. El alto el fuego fue negociado por Malasia e impulsado por la presión de Trump, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a las dos naciones a menos que aceptaran.

Tarde el martes, en un evento político en Pensilvania, Trump dijo que usaría su influencia para poner fin a los nuevos combates.

"Mañana tendré que hacer una llamada telefónica", dijo Trump. "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos, Tailandia y Camboya?'".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó antes a las dos partes a cumplir con los compromisos hechos en una reunión de octubre en Malasia que reafirmó el alto el fuego de julio y pidió la eliminación de armas pesadas de la frontera, la coordinación para la eliminación de minas terrestres y otros pasos.

El portavoz del ministerio tailandés de Exteriores, Nikorndej Balankura, dijo el miércoles que aún no había habido contacto con Estados Unidos sobre el asunto. Agregó que Tailandia probablemente no aceptará si otra tercera parte propone mediar, ya que "se ha cruzado la línea".

El alto el fuego fue frágil desde el principio, ya que ambas naciones continuaron una agria guerra de propaganda y continuaron los incidentes menores de violencia transfronteriza.

Tailandia desplegó aviones de combate para llevar a cabo ataques aéreos en lo que describe como objetivos militares, mientras que las armas más temidas de Camboya son los lanzacohetes BM-21 con un alcance de aproximadamente 30-40 kilómetros (19-25 millas). Pueden disparar salvas de 40 cohetes a la vez y están montados en camiones, lo que los hace menos vulnerables a los ataques.

Un comunicado del ejército tailandés dijo que Camboya lanzó el martes aproximadamente 125 salvas de lanzadores BM-21, totalizando alrededor de 5.000 cohetes, y que algunos habían alcanzado áreas civiles, aunque no se reportaron bajas.

Los refugios ofrecen cobijo, pero persisten las preocupaciones

Lejos de los frentes de batalla, los angustiados evacuados son la imagen más visible de la crisis.

En un gimnasio en la ciudad nororiental tailandesa de Surin, alrededor de 550 personas esperan a que termine la violencia, muchas tras huir apresuradamente después de comenzaran los disparos el domingo.

Las autoridades han proporcionado alimentos y distracciones para los niños. Las temperaturas más frescas del invierno han mantenido la situación en el refugio soportable, pero hay un aburrimiento inevitable y preocupación por lo que dejaron atrás, incluidos hogares, objetos de valor y animales.

Thidarat Homhual, una agricultora de 37 años en el refugio con su familia, dijo que su mente está en las vacas, patos, cuatro perros y nueve gatos que quedaron para valerse por sí mismos.

"Estamos detrás de la línea del frente. Podemos vivir así. Está bien", dijo. "Pero quiero que termine. Extraño a mis mascotas. Realmente extraño a mis mascotas, todos los animales en casa. No puedo realmente expresarlo con palabras".

___

Sopheng Cheang en Srei Snam, Camboya, Wasamon Audjarint en Bangkok y Matthew Lee y Lou Kesten en Washington contribuyeron a este despacho

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.