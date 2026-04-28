Ucrania dice que derribó 33.000 drones rusos en marzo, un récord mensual

Ucrania utilizó sistemas interceptores para derribar más de 33.000 drones rusos de diversos tipos en marzo, una cifra mensual récord desde que Moscú lanzó su invasión de plena escala hace más de cuatro años, afirmó el ministro de Defensa de Ucrania.

Mientras tanto, drones de ataque de largo alcance desarrollados en el país alcanzaron una refinería y una terminal petrolera rusas en el mar Negro por tercera vez en menos de dos semanas, lo que provocó evacuaciones de la población local como medida de precaución.

Ucrania ha desarrollado tecnología de drones de vanguardia y probada en combate que ha resultado esencial para contener al ejército más grande de Rusia y ha despertado interés militar en todo el mundo.

Según funcionarios ucranianos, ahora países de Oriente Medio y del Golfo buscan drones interceptores como parte de un sistema integral de defensa aérea, en medio de la guerra con Irán.

Ucrania está aumentando la producción de drones interceptores para frustrar los ataques aéreos rusos, y sus fuerzas armadas han introducido un nuevo mando dentro de la fuerza aérea para reforzar las capacidades del país, señaló el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en una publicación en Telegram a última hora del lunes.

Las capacidades ofensivas de Ucrania también han mejorado, y el Ministerio de Defensa indicó el martes que las fuerzas del país han más que duplicado el alcance de sus capacidades de ataque en profundidad desde la invasión rusa de febrero de 2022.

En aquel momento, las fuerzas ucranianas podían alcanzar objetivos militares a unos 630 kilómetros (400 millas) de distancia, indicó. Ahora están atacando objetivos hasta aproximadamente 1.750 kilómetros (1.100 millas) detrás de las líneas enemigas, señaló el ministerio en un comunicado.

Esa mejora ha permitido a Ucrania golpear instalaciones petroleras rusas que aportan ingresos cruciales para el esfuerzo bélico de Moscú. También ha atacado plantas de fabricación que abastecen a las fuerzas armadas rusas.

Ucrania atacó una refinería rusa en el puerto de Tuapse, en el mar Negro, por tercera vez este mes en una operación coordinada en la que participaron múltiples ramas de los servicios de defensa y seguridad del país, informaron el martes las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania.

Los dos ataques anteriores de este mes destruyeron 24 tanques de almacenamiento de petróleo y dañaron otros cuatro, precisó.

No fue posible verificar de manera independiente esas afirmaciones.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, informó que se estaba evacuando el martes a las personas que viven cerca de la refinería de Tuapse. No ofreció detalles sobre cuántas personas estaban siendo evacuadas ni por cuánto tiempo.

El Ministerio ruso de Defensa indicó el martes que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 186 drones ucranianos sobre regiones rusas, la Crimea anexionada y los mares Negro y de Azov.

En la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque con drones, comunicó el gobernador Vyacheslav Gladkov.

Los ataques con drones rusos contra Ucrania, por su parte, mataron a tres civiles e hirieron a otros cinco, informaron las autoridades ucranianas.

Según el jefe de la administración militar regional, Oleh Syniehubov, dos personas murieron en la ciudad de Chuhuiv, en la región nororiental de Járkiv.

Un hombre de 40 años murió y otros cinco hombres sufrieron heridas en Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Otro ataque ruso contra Konotop, en la región norteña ucraniana de Sumy, dejó a la ciudad sin suministro de electricidad y agua.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.