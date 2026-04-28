El líder británico Starmer enfrenta más presión por el nombramiento de Mandelson como embajador

El exjefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer afirmó el martes que cometió un “grave error” al recomendar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos, pero negó haber interferido en el proceso de nombramiento.

Morgan McSweeney dijo a los legisladores en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes que había sido “un grave error de juicio” respaldar a Mandelson. El comité está investigando cómo Mandelson, un amigo de Jeffrey Epstein manchado por el escándalo, obtuvo el puesto diplomático clave pese a no superar los controles de seguridad.

“El primer ministro confió en mi consejo, y me equivoqué”, dijo McSweeney. Pidió disculpas a las víctimas de Epstein y dijo que lamentaba “cualquier papel que esta controversia haya tenido al causar más dolor o angustia”.

Starmer enfrentaba el martes más presión por el nombramiento, y los legisladores se disponían a votar sobre si el líder británico debía ser investigado por un organismo parlamentario de control de normas por la desafortunada decisión.

El testimonio se produjo antes de que toda la Cámara de los Comunes debatiera una exigencia del opositor Partido Conservador para que el Comité de Privilegios del Parlamento investigue las explicaciones de Starmer sobre cómo llegó a ser nombrado Mandelson.

La líder conservadora Kemi Badenoch dijo que Starmer había “engañado a la Cámara de los Comunes repetidamente” cuando afirmó que se siguió el “debido proceso completo” en el nombramiento de Mandelson.

Una conclusión del comité de que Starmer engañó al Parlamento probablemente sería motivo de dimisión. Incluso si los legisladores no respaldan el llamado a una investigación, es un día potencialmente peligroso para Starmer, quien ha pasado semanas rechazando peticiones de que dimita por el caso Mandelson.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre después de que surgieran nuevos detalles sobre la amistad del embajador con Epstein, un delincuente sexual condenado que murió en prisión en 2019.

La policía abrió una investigación sobre Mandelson en febrero por acusaciones de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein cuando era miembro del gobierno británico en 2009.

El exprincipal asesor de Starmer enfrenta un duro interrogatorio

McSweeney renunció en febrero, diciendo que asumía la responsabilidad por nombrar a Mandelson como embajador.

Sin duda se le preguntará sobre las acusaciones de Olly Robbins, el exprincipal funcionario del servicio civil en el Ministerio de Exteriores, de que el personal de Starmer presionó a los funcionarios para acelerar la confirmación para que Mandelson pudiera estar en el cargo al inicio del segundo mandato del presidente de Estados Unidos Donald Trump en enero de 2025.

El predecesor de Robbins, Philip Barton, dijo el martes al comité que le preocupaba que los vínculos conocidos de Mandelson con el “tóxico, papa caliente” Epstein “podrían convertirse en un problema” en el futuro.

Pero dijo que no fue consultado sobre la “decisión política” de nombrar a Mandelson. Es raro, pero no inédito, que los embajadores británicos sean nombramientos políticos en lugar de diplomáticos de carrera.

“Se me presentó una decisión y me dijeron que siguiera adelante”, dijo Barton, quien dejó su cargo por razones no relacionadas en enero de 2025 antes de que se aprobara la autorización de seguridad de Mandelson.

“Hubo presión para que todo se hiciera lo más rápido posible ”, dijo, pero negó que hubiera presión para un resultado específico .

Ian Collard, el alto funcionario de seguridad que informó a Robbins sobre las verificaciones de seguridad, dijo al comité en una declaración escrita que hubo “presión para lograr un resultado rápido”, aunque afirmó que eso no afectó su criterio.

Starmer ha negado que alguien en su oficina presionara al servicio civil.

El primer ministro destituyó a Robbins a principios de este mes después de que se revelara que Mandelson fue aprobado para el cargo en contra de la recomendación de la agencia gubernamental de verificación de seguridad. Starmer calificó de “asombroso” que funcionarios del Ministerio de Exteriores no le informaran sobre las preocupaciones de seguridad.

Robbins ha dicho que las preocupaciones no estaban relacionadas con Epstein, aunque no ha revelado de qué se trataban.

La oposición espera forzar una investigación

Los críticos dicen que la decisión de Starmer de nombrar a Mandelson es evidencia de mal juicio por parte de un primer ministro que ha cometido repetidos tropiezos desde que llevó al Partido Laborista de centroizquierda a una victoria electoral aplastante en julio de 2024.

Starmer ya desactivó una posible crisis en febrero, cuando algunos legisladores laboristas lo instaron a renunciar por el nombramiento de Mandelson. Podría enfrentar un nuevo desafío si, como se espera, los laboristas sufren una dura derrota en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, que dan a los votantes la oportunidad de emitir un veredicto de mitad de mandato sobre el gobierno.

Se requeriría que un gran número de legisladores laboristas vote con la oposición el martes para que Starmer sea remitido al Comité de Privilegios, que tiene el poder de suspender a legisladores, incluido el primer ministro, del Parlamento por infracciones de las normas.

Starmer instó a los legisladores laboristas a “mantenerse unidos” y votar en contra de la moción, calificándola de una “maniobra” programada para dañar al gobierno antes de las elecciones de mayo.

La censura del comité ejerce una considerable presión moral sobre los políticos para que renuncien. Su investigación sobre reuniones que violaron las restricciones en oficinas gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 ayudó a poner fin a la carrera política del ex primer ministro Boris Johnson.

Johnson renunció como legislador en 2023 después de que el comité determinara que había engañado repetidamente al Parlamento sobre el escándalo “Partygate”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.