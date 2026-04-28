Un hombre armado abre fuego en 2 lugares de Atenas y deja varios heridos

Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas. Había un operativo policial en marcha para localizar al atacante, a quien medios griegos identificaron como un hombre de 89 años.

La policía indicó que un sospechoso armado con una escopeta inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la capital griega, donde hirió a un empleado. Los policías que llegaron al lugar atendieron al hombre, pero el agresor huyó de la escena.

La policía señaló que se sospechaba que el mismo hombre posteriormente abrió fuego en la planta baja de un edificio judicial en otra parte del centro de Atenas, donde varias personas resultaron heridas, y añadió que las autoridades habían encontrado la escopeta.

Imágenes de la radiotelevisión estatal ERT News mostraron a equipos de ambulancias trasladando al menos a tres personas desde el tribunal hasta ambulancias que esperaban.

El motivo del tiroteo no estaba claro. ERT informó que, al parecer, el atacante había arrojado sobres con documentos al suelo después del tiroteo en el tribunal, diciendo que esos eran los motivos de sus acciones.

Alexandros Varveris , jefe del Fondo Nacional de Seguridad Social conocido por su acrónimo griego EFKA, dijo que el atacante había ido al cuarto piso de las oficinas del fondo de seguridad social en la zona de Kerameikos, en el centro de Atenas, y abrió fuego después de decirle a un empleado que “se agachara”. Su disparo alcanzó a otro empleado, que resultó herido en la pierna, dijo Varveris, y añadió que el atacante llevaba una gabardina bajo la cual había ocultado la escopeta.

“Entró, subió al cuarto piso, levantó su escopeta, le dijo a un empleado que se agachara y alcanzó a otro”, dijo Varveris a la radio de ERT. Señaló que no parecía que el atacante hubiera apuntado específicamente al empleado al que alcanzó.

El empleado herido fue trasladado a un hospital, después de que la policía le aplicara un torniquete en la pierna en el lugar.

La violencia armada es relativamente rara en Grecia, donde la posesión de armas de fuego está permitida pero estrictamente regulada.