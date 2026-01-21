Televisión estatal iraní informa que 3.117 personas murieron en recientes protestas

La televisión estatal iraní ha emitido el primer balance oficial de muertes de las recientes protestas, diciendo que 3.117 personas murieron, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores emitió la amenaza más directa hasta ahora contra Estados Unidos después de la sangrienta represión de Teherán, advirtiendo que la República Islámica “responderá con todo lo que tenemos si somos atacados nuevamente”.

La televisión estatal transmitió el miércoles por la noche una declaración de la Fundación de los Mártires proporcionando el balance y diciendo que de los fallecidos en las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre, 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad. No dio más detalles sobre el resto.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, situó el miércoles el número de muertos en 4.560. La agencia ha sido precisa a lo largo de los años sobre las manifestaciones y disturbios en Irán, basándose en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos.

Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, a quien se le retiró la invitación al Foro Económico Mundial en Davos debido a la represión, se produjeron cuando un grupo de portaaviones estadounidenses se movía hacia el Medio Oriente desde Asia. Aviones de combate y otros equipos parecían estar moviéndose en el Medio Oriente después de un importante despliegue militar en el Caribe que vio a las tropas apoderarse de Nicolás Maduro de Venezuela.

Araghchi hizo la amenaza en un artículo de opinión publicado por The Wall Street Journal. Afirmó que "la fase violenta de los disturbios duró menos de 72 horas" y buscó nuevamente culpar a los manifestantes armados por la violencia. Videos que salieron de Irán a pesar de un apagón de internet parecen mostrar a las fuerzas de seguridad usando fuego real repetidamente contra manifestantes aparentemente desarmados, algo que Araghchi no abordó.

“A diferencia de la moderación que Irán mostró en junio de 2025, nuestras poderosas fuerzas armadas no tienen reparos en responder con todo lo que tenemos si somos atacados nuevamente”, escribió Araghchi, refiriéndose a la guerra de 12 días lanzada por Israel contra Irán en junio. “Esto no es una amenaza, sino una realidad que siento que necesito transmitir explícitamente, porque como diplomático y veterano, aborrezco la guerra”.

Añadió: “Un enfrentamiento total será ciertamente feroz y se prolongará mucho, mucho más allá del cronograma fantasioso que Israel y sus aliados están tratando de vender a la Casa Blanca. Ciertamente envolverá a la región más amplia y tendrá un impacto en las personas comunes de todo el mundo”.

Los comentarios de Araghchi probablemente se refieren a los misiles de corto y mediano alcance de Irán. La República Islámica confió en misiles balísticos para atacar a Israel en la guerra y dejó su arsenal de misiles de corto alcance sin usar y que podrían ser lanzados contra bases e intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico. Ya ha habido algunas restricciones a diplomáticos estadounidenses que viajan a bases en Kuwait y Qatar.

Las naciones del Medio Oriente, particularmente los diplomáticos de los países árabes, habían presionado al presidente estadounidense Donald Trump para que no atacara después de que amenazara con actuar en respuesta a la muerte de manifestantes. La semana pasada, Irán cerró su espacio aéreo, probablemente en anticipación de un ataque.

El USS Abraham Lincoln, que había estado en el Mar de China Meridional en los últimos días, había pasado por el Estrecho de Malaca, una vía fluvial clave que conecta el mar y el Océano Índico, para el martes, según mostraron los datos de seguimiento de barcos.

Un oficial de la Marina estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el portaaviones y tres destructores que lo acompañaban se dirigían hacia el oeste.

Aunque los funcionarios navales y de defensa se abstuvieron de decir que el grupo de ataque del portaaviones se dirigía al Medio Oriente, su rumbo y ubicación actuales en el Océano Índico significan que está a solo días de ingresar a la región. Mientras tanto, imágenes militares publicadas en los últimos días mostraron F-15E Strike Eagles llegando al Medio Oriente y fuerzas en la región moviendo un sistema de misiles HIMARS, el tipo utilizado con gran éxito por Ucrania después de la invasión a gran escala de Rusia en el país en 2022.

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la revolución de 1979 que dio origen a la República Islámica. Aunque no ha habido protestas durante días, hay temores de que el número de muertos pueda aumentar significativamente a medida que la información emerge gradualmente de un país que aún está bajo un apagón de internet impuesto por el gobierno desde el 8 de enero.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, declaró el sábado que las protestas habían dejado "varios miles" de muertos y culpó a Estados Unidos. Fue la primera indicación de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas.

Casi 26.500 personas han sido arrestadas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. Los comentarios de los funcionarios han llevado a temores de que algunos de los detenidos sean ejecutados en Irán, uno de los principales ejecutores del mundo.

Eso y las muertes de manifestantes pacíficos han sido dos líneas rojas establecidas por Trump en las tensiones.

El Ejército Nacional del Kurdistán, el ala armada del Partido de la Libertad del Kurdistán, o PAK, afirmó que Irán lanzó un ataque contra una de sus bases cerca de Irbil, a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Bagdad. Dijo que un combatiente había muerto y publicó imágenes de teléfono móvil de un incendio en la oscuridad antes del amanecer.

Irán no reconoció el ataque, que sería la primera operación extranjera que Teherán ha lanzado desde que comenzaron las protestas.

Un puñado de grupos disidentes o separatistas kurdos iraníes, algunos con alas armadas, han encontrado refugio en la región kurda semiautónoma del norte de Irak, donde su presencia ha sido un punto de fricción entre el gobierno central en Bagdad y Teherán. El PAK ha afirmado que lanzó ataques en Irán mientras se llevaba a cabo la represión de las manifestaciones, algo informado también por agencias de noticias iraníes semioficiales.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Stella Martany en Irbil, Irak; Konstantin Toropin en Washington y Elena Becatoros en Dubái.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.