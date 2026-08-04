Lionel Messi donó unos 93.000 dólares para apoyar la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por los recientes incendios forestales.

La donación fue confirmada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una publicación en X, la mandataria agradeció el gesto del exjugador del Barcelona: “Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”.

La Sierra Oeste, ubicada al oeste de Madrid, sufrió graves daños por los incendios forestales, que arrasaron amplias extensiones de terreno, afectaron viviendas y obligaron a numerosos residentes a evacuar la zona.

open image in gallery Los incendios forestales causaron graves daños en la Comunidad de Madrid ( AP )

Messi también es ampliamente reconocido por su labor solidaria. En 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a impulsar proyectos de salud, educación y deporte para niños y jóvenes.

Su donación llega pocos días después de su regreso a las canchas con el Inter Miami, en su primer partido tras destacar con la selección argentina en el Mundial de este verano.

Durante el torneo, el capitán argentino marcó ocho goles, incluido un triplete en el debut frente a Argelia. Luego anotó un doblete contra Austria y también convirtió frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto, contribuyendo a que Argentina alcanzara su tercera final en las últimas cuatro Copas del Mundo.

Sin embargo, la Albiceleste no logró revalidar el título conquistado en 2022 y cayó 1-0 ante España en la prórroga. Ferran Torres marcó el gol del triunfo y, tras el pitazo final, un emocionado Messi rompió en llanto en lo que podría haber sido su último partido con la selección.

Después de la final, el capitán argentino también fue objeto de críticas por intentar, aparentemente, que el defensor español Marc Cucurella fuera expulsado por cubrirse la boca mientras hablaba.

El episodio ocurrió después de que Enzo Fernández viera la tarjeta roja por una dura entrada sobre Pau Cubarsí, dejando a Argentina con diez jugadores. Más tarde, Messi habló con Cucurella y, según las imágenes, pidió al VAR que revisara la acción. Tras la revisión, los árbitros determinaron que el lateral español podía continuar en el partido.

Traducción de Leticia Zampedri