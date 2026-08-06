Trump culpa a Canadá de los incendios forestales, pero expertos apuntan al calentamiento global

El cambio climático provocado por el ser humano duplicó la probabilidad de que se dieran las condiciones meteorológicas de yesca que desencadenaron los enormes incendios forestales del verano en Canadá y que, a su vez, enfurecieron al presidente estadounidense Donald Trump, según un estudio publicado el jueves.

Científicos del fuego y del clima señalaron que Trump, quien ha hablado de castigar a Canadá por una mala gestión de los incendios y por generar humo asfixiante durante días que cruzó la frontera, debería mirarse más al espejo que hacia el norte a la hora de buscar culpables. Apuntan a las enormes emisiones históricas de gases en Estados Unidos que atrapan el calor, procedentes de la quema de carbón, petróleo y gas.

El estudio del jueves, elaborado por World Weather Attribution —un grupo de científicos internacionales que examina condiciones meteorológicas extremas para ver si hay huellas del cambio climático—, indicó que las condiciones meteorológicas propicias para incendios en los Territorios del Noroeste y el noroeste de Ontario, aunque inusuales pero no tan raras, aun así se volvieron el doble de probables debido al calentamiento global. Es aproximadamente lo mismo que el equipo halló para los incendios de verano en Francia, pero no una huella climática ni de lejos tan clara como la que calcularon en los incendios en España, que, según los científicos, tuvieron una probabilidad 20 veces mayor de ocurrir debido al cambio climático.

El estudio, realizado con tanta rapidez que aún no ha sido revisado por pares, analizó las condiciones meteorológicas vinculadas a grandes incendios forestales y el índice canadiense para esas condiciones, que son el calor, la falta de lluvia, la humedad y el viento. Los investigadores hallaron esa duplicación de la frecuencia cuando —mediante técnicas científicamente aceptadas para buscar huellas climáticas— compararon las condiciones actuales con un mundo sin los 1,4 grados Celsius (2,5 grados Fahrenheit) de calentamiento que se han producido desde la era industrial y desde que comenzó la quema de combustibles fósiles. El informe indicó que las condiciones meteorológicas de una semana que llevaron a los incendios en Ontario ahora son del tipo que puede ocurrir cada seis años aproximadamente.

“En un clima preindustrial esto habría sido mucho menos probable que ocurriera, quizá una vez en toda una vida. Así que el cambio climático ha hecho que esos eventos sean más probables”, expuso Jonathan Boucher, coautor del estudio y científico especializado en incendios del Servicio Forestal de Canadá.

Condiciones más cálidas y secas vinculadas a la quema

Científicos externos del clima y de incendios dijeron que el estudio relámpago suena lógico y refleja un mundo en el que condiciones más cálidas y secas están haciendo que los incendios ardan con más frecuencia y mayor intensidad.

“La Madre Naturaleza ha estado ardiendo. Ahora está bajo los efectos de las anfetaminas y arde cada vez más”, comentó Mike Flannigan, científico del fuego de la Universidad Thompson Rivers y experto canadiense que no participó en el estudio.

Humo peligroso se extendió por Estados Unidos y Canadá, generando pésima calidad del aire en ciudades grandes como Nueva York.

Al quemar más y más combustibles fósiles, “estamos clavando clavos en nuestros ataúdes”, expresó Flannigan.

En los incendios más grandes y remotos de los Territorios del Noroeste, donde ardieron más de 12.950 kilómetros cuadrados (5.000 millas cuadradas), está claro que la chispa provino de un rayo, pero fueron las condiciones climáticas las que, a partir de esa ignición inicial, hicieron que el fuego ardiera con intensidad y se propagara con demasiada rapidez para poder controlarlo, dijeron Boucher y el autor principal del informe, Theodore Keeping, científico climático del Imperial College de Londres.

Aunque aproximadamente la mitad de los incendios forestales en Canadá son iniciados por personas —por accidente o a propósito—, los incendios provocados por rayos son responsables de más del 90% de la superficie quemada en Canadá, señaló Flannigan.

“A lo que nos enfrentamos aquí es más a un problema relacionado con el clima que a un problema de gestión forestal”, sostuvo Boucher.

Trump no lo ve así.

Trump culpa a la mala gestión, pero los científicos dicen que se debe al carbono

“Se ha hecho mucho daño. No están gestionando sus bosques adecuadamente", manifestó Trump el 21 de julio. "Y el viento tiende a soplar justo sobre la ciudad de Nueva York, justo por encima; vieron Detroit, tuvieron que cerrar todo el lugar. Michigan se vio realmente afectado. Tuvieron que cerrar negocios durante cuatro días. Es muy serio lo que están haciendo, y no parecen ser capaces de hacer nada al respecto. Si gestionaran sus bosques, no tendrían los incendios”.

Al ser consultado el domingo sobre castigar a Canadá, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que ya decidió una medida, y añadió: “Pronto se enterarán”.

Científicos canadienses del clima y de incendios dijeron que Trump no entiende las causas de fondo.

“El humo no lleva pasaporte, pero la contaminación por carbono sí tiene una historia. Esa historia muestra que Estados Unidos contribuyó más que cualquier otro país", manifestó Andrew Weaver, científico climático de la Universidad de Victoria. "El presidente Trump está señalando el humo, y a la vez ignora las huellas de Estados Unidos en las condiciones climáticas que hay detrás”.

Friederike Otto, coautora del estudio y climatóloga del Imperial College de Londres, señaló: “Si te importa alguien más que los ultrarricos, tienes que dejar de quemar combustibles fósiles porque los impactos ya están aquí, ocurren ahora y tienen enormes consecuencias”.

Canadá se ha calentado un 65% más que Estados Unidos en las décadas recientes. En los últimos 30 años, la cantidad de terreno que se quema anualmente por incendios forestales en Canadá ha aumentado aproximadamente 50%, mientras que en Estados Unidos la cifra se ha más que duplicado.

Un gran problema que Trump no parece entender es que gran parte de los bosques de Canadá son remotos, septentrionales y están llenos de abetos y pinos que arden con fuerza y rapidez, lo que dificulta controlarlos, dijeron Boucher y Flannigan.

“En Canadá, cuando las cosas son extremas, cuentas con unos 30 minutos para apagar ese incendio", explicó Flannigan. "Si no llegas en 30 minutos, no tienes suerte. Y muchos de los incendios que comienzan en Canadá están en zonas remotas del norte que están a más de 30 minutos de un aeropuerto. Así que incluso con sistemas de detección perfectos, llegaríamos demasiado tarde y estos incendios van a arder”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.