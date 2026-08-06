Este órgano en Alemania interpretará muy lentamente una sola composición hasta 2640

Un pequeño órgano en el este de Alemania es el protagonista del concierto más lento del mundo. Desde hace 25 años interpreta una pieza musical del compositor John Cage a un ritmo glacial.

Un inusual cambio de acorde efectuado el miércoles —de siete a ocho notas— marcó la culminación de aproximadamente el 4% del emprendimiento de 639 años de duración del Proyecto para Órgano de John Cage en la ciudad de Halberstadt.

Fue un momento histórico en el interior de la iglesia medieval de San Burchardi, el cual reflejó el pasado, el presente y el futuro del proyecto, así como a quienes siguen su progreso... a pesar de que sea tan lento.

“En un mundo que avanza tan rápido, creo que este es un lugar maravilloso para estar, para reencontrarse con uno mismo y simplemente dejarse conmover por este ‘estar ahí’”, expresó Anneli Borgmann, presidenta del patronato del Proyecto para Órgano de John Cage en Halberstadt.

Aunque este proyecto comenzó en el 2000, la interpretación propiamente dicha inició el 5 de septiembre de 2001 —día en que Cage habría cumplido 89 años— con una pausa de silencio que se prolongó hasta el 5 de febrero de 2003, cuando se pudieron escuchar los primeros acordes.

La composición —titulada “ORGAN2/ASLSP (As SLow aS Possible)”, que significa “Tan lento como sea posible”— está programada para finalizar el 4 de septiembre de 2640.

Un sistema de fuelles eléctricos insufla aire al órgano para generar un sonido continuo. El cambio de acorde, realizado manualmente, significa que el sonido de los tubos sonoros del órgano cambia, ya sea porque se añaden nuevos sonidos o cesan los existentes.

Más de 150 personas se congregaron en el interior de la iglesia el miércoles para presenciar el 17mo cambio de acorde de la pieza, mientras decenas de personas más lo seguían a través de una transmisión en vivo en el exterior.

Durante tres minutos, el público escuchó el acorde “antiguo” con sus siete tubos sonoros. A continuación se insertó un octavo tubo en el pequeño órgano, lo que generó un sonido nuevo que resonó por toda la iglesia. Los espectadores escucharon durante otros tres minutos —algunos videogrababan con sus celulares, mientras que otros sólo absorbían la experiencia con los ojos cerrados y la cabeza inclinada— antes de estallar en aplausos y gritos de “¡bravo!”.

“Es una diferencia muy sutil”, dijo Jeffrey Lependorf, director ejecutivo de la John Cage Trust (Fundación John Cage), en Nueva York. “Hay un sonido más agudo que es un poco más prominente”.

La música de Cage inspira tras su muerte

Cage, compositor estadounidense de vanguardia, nació en Los Ángeles en 1912 y falleció en Nueva York en 1992. Fue también un reconocido teórico musical, artista y filósofo cuya única indicación para esta obra fue que se interpretara de la manera más lenta y suave posible. Inicialmente la compuso para piano en 1985, y la adaptó para órgano en 1987. Tras su muerte, la obra fue replanteada para ser un proyecto de 639 años de duración.

La interpretación de la composición en Halberstadt ha hecho que la unidad de tiempo más pequeña sea de un mes. Otras unidades —al igual que los silencios— pueden prolongarse durante años.

El proyecto ha transformado a la iglesia de San Burchardi, que estaba prácticamente en ruinas antes de que se recaudaran fondos para un nuevo tejado y otras reparaciones necesarias con el fin de hacer realidad la interpretación de la obra. El sonido en su interior envuelve a los visitantes por todo el templo, y les ofrece nuevas experiencias auditivas a medida que se desplazan por el espacio vacío.

“Creo que, en realidad, es el órgano el que toca a la iglesia, y no lo opuesto”, opinó Lependorf. “Si te mueves 2 pulgadas (5 centímetros) en cualquier dirección, el sonido no cambia de forma sutil, sino de forma muy diferente”.

Generaciones de custodios garantizan el futuro del órgano

La interpretación total de la obra durará 639 años: desde que inició en 2001, hasta llegar a su final, en 2640. Este plazo se eligió en homenaje a un órgano histórico de Halberstadt que data de 1361, es decir, 639 años antes de que este proyecto comenzara en el 2000, informó Borgmann.

Este marco de tiempo les permite a los custodios del proyecto y a los visitantes reflexionar no sólo sobre el legado de Cage, sino también sobre el suyo propio como guardianes de un órgano que les sobrevivirá, ya que cada cambio de acorde dependerá de una nueva generación de músicos, voluntarios y artesanos para que la obra continúe.

Michael Barnett, un admirador de Cage de 55 años de edad y originario de Glasgow, Escocia, dijo que presenciar el cambio de acorde era algo que estaba en su lista de deseos de cosas por hacer antes de morir.

“Es sólo una de esas cosas, una de esas cosas únicas en el mundo de la música”, agregó. “Surge y piensas: ‘Simplemente quiero hacer esto una vez’”.

Al mismo tiempo, Barnett y otros entusiastas debaten sobre cómo será el mundo para cuando la obra finalice.

“Uno sólo se pregunta qué quedará aquí dentro de unos 600 años”, mencionó Barnett. “¿Quién asistirá a la última interpretación? ¿Seguirá en pie el edificio? ¿Funcionará todavía el órgano? ¿Cómo será el mundo?”

El órgano, cuando menos, está construido para perdurar.

El constructor de órganos Johannes Hüfken dijo que los tubos sonoros que ha fabricado para este instrumento durarán al menos otros 500 años.

“Este proyecto de John Cage es un buen ejemplo de cómo pensar en la próxima generación, pensar creativamente fuera de lo convencional, más allá de lo completamente normal y tradicional”, añadió.

El próximo cambio de acorde tendrá lugar el 5 de octubre de 2027, momento en que se reducirá la sonoridad general al liberar el tubo sonoro de la nota mi 4 (E4).

Y ya se pusieron a la venta las “entradas para el final” —transferibles por herencia— para cuando finalice la interpretación el 4 de septiembre de 2640, a un precio de 2.640 euros (3.045 dólares).

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Markus Schreiber contribuyó a este despacho.