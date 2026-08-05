EEUU suspende verificaciones de aguacates en Michoacán por motivos de seguridad

Estados Unidos suspendió este miércoles todo tipo de operaciones en el estado occidental de Michoacán, entre las que está la verificación de aguacates para la exportación a ese país, “debido a una amenaza contra intereses estadounidenses”.

La embajada no especificó en su alerta de seguridad cuál era esa amenaza, pero el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo en un vídeo difundido en sus redes que la paralización temporal de las inspecciones estadounidenses fue para salvaguardar la integridad de sus trabajadores después de recientes detenciones vinculadas a la extorsión.

Michoacán es el principal exportador de aguacates a Estados Unidos y también una región de alta actividad del crimen organizado. Ahí operan al menos cuatro cárteles declarados como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump y la mayoría de ellos, además de dedicarse a la producción o tráfico de drogas, se financian a través de extorsiones a todo tipo de sectores económicos, incluidos los aguacateros.

Según explicó a The Associated Press el secretario de Seguridad del estado, Antonio Cruz, una de las detenciones a las que se refirió el gobernador fue la de “El Poncho”, apodo de Alfonso Fernández Magallón, el líder del cártel local de una zona aguacatera en torno a la localidad de Los Reyes. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, celebró en redes su captura durante el fin de semana por la que su gobierno había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares.

En días previos, las fuerzas federales habían capturado también al líder de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación en este estado.

Cruz dijo que su departamento no tenía conocimiento de ningún incidente directo vinculado a los inspectores pero, no obstante, se ordenó el despliegue de 300 efectivos en la zona de Los Reyes de forma preventiva.

El gobernador agregó que lo importante en estos momentos era “brindar las condiciones de seguridad para que estos trabajos se recuperen de manera normal” como ha ocurrido en el pasado.

El negocio millonario del “oro verde”

México suministra en torno del 80% de las importaciones estadounidenses de aguacate, conocido en la región como “oro verde”. Su cultivo genera en torno a 200.000 empleos sólo en Michoacán, donde esta industria es fundamental para sostener la economía del estado.

En 2025 México vendió a Estados Unidos aguacates por 3.653 millones de dólares y en el primer cuatrimestre de este año esas exportaciones aumentaron un 35% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Como el país vecino también cultiva aguacates, el Departamento de Agricultura estadounidense envía a inspectores que vigilan las plantaciones y empacadoras en México para garantizar que el producto exportado no lleve plagas que puedan afectar a los agricultores estadounidenses.

Pero lo lucrativo del sector también es un atractivo para los grupos del crimen organizado que extorsionan a productores y empacadores de esta fruta influyendo en su precio.

Los inspectores de Estados Unidos se han visto involucrados a lo largo de los años en amenazas o incidentes que provocaron que su trabajo se viera paralizado temporalmente en distintos momentos.

El problema es que cada suspensión del procesado de los aguacates supone pérdidas para la industria y por eso la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México envió el miércoles a Ciudad de México a sus dirigentes para mantener encuentros con diversas autoridades y ayudar a solucionar la situación, según dijo en un comunicado.

En 2024 Estados Unidos anunció que dejaría las inspecciones de los cultivos en manos del gobierno mexicano despues de agresiones a sus inspectores, pero la vigilancia del aguacate continuó por parte de autoridades estadounidenses aunque no está claro si sus inspectores realizan el trabajo junto a funcionarios mexicanos o si Estados Unidos contrata directamente a mexicanos para esa verificación. La embajada estadounidense no respondió a una solicitud de aclaración sobre el tema.

El gobernador aseguró que las autoridades mexicanas ya trabajan en coordinación con el área de seguridad de la embajada para resolver “cualquier inquietud” de los estadounidenses por lo que confió en que las inspecciones se reanuden a la mayor brevedad.