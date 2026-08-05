Por qué los misiles balísticos de Rusia atraviesan cada vez más las defensas de Ucrania

Cuando Rusia dispara un misil balístico contra Ucrania, los sistemas de defensa aérea tienen unos cuantos minutos —a veces segundos— para detectar e interceptar la mortal amenaza.

La falta de tiempo ha hecho que Kiev y otras ciudades estén cada vez más expuestas a ataques devastadores de misiles que descienden tan rápido y con una trayectoria tan pronunciada que, según Ucrania, solo el sistema de defensa Patriot, fabricado en Estados Unidos, puede detenerlos. Pero Ucrania afirma que tiene muy pocas baterías e interceptores para protegerse.

A diferencia de los misiles de crucero, que se comportan como aviones sin piloto, los misiles balísticos se lanzan como cohetes y luego se precipitan con una gran inclinación hacia sus objetivos a varias veces la velocidad del sonido.

Eso reduce drásticamente el tiempo disponible para localizar y destruir una ojiva. El resultado han sido ataques repetidos, como la más reciente andanada contra la capital ucraniana, que tuvo como blanco una cervecería, un almacén y una oficina de clasificación de correo. El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo el miércoles que al menos 17 personas murieron y decenas más resultaron heridas.

Cuando la ojiva es lanzada hacia su objetivo, “la trayectoria es muy, muy pronunciada y alcanza una velocidad ridícula”, señaló Thomas Withington, experto en guerra electrónica del Royal United Services Institute, quien comparó la física con jugar a atrapar una pelota. Si la pelota “va realmente rápido, es más difícil atraparla”.

El misil Iskander-M, lanzado desde tierra, es el principal misil balístico del Kremlin. Otro ejemplo es el misil Kinzhal, lanzado desde el aire. Rusia también ha disparado misiles de defensa aérea S-300 y S-400 contra objetivos terrestres. Un modelo conocido como Zircon es, técnicamente, un misil de crucero hipersónico antibuque, pero su alta velocidad se asemeja a la de un misil balístico y crea un problema de intercepción similar.

Este es un vistazo al desafío que representa proteger a Ucrania de algunos de los proyectiles más mortíferos de Rusia.

El sistema Patriot ofrece cierta protección

El sistema Patriot más capaz suministrado a Ucrania está diseñado para la defensa contra misiles de alta velocidad. En lugar de explotar cerca del objetivo, el sistema PAC-3 utiliza un interceptor maniobrable diseñado para chocar con una ojiva entrante. La tecnología Patriot debe rastrear el misil, pronosticar su trayectoria y lanzar en cuestión de minutos, a veces dejando unos pocos segundos para el enfrentamiento final.

Los Patriot son actualmente el único sistema en servicio en Ucrania capaz de interceptar los misiles rusos Iskander-M, S-400 y Zircon, según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat. Estados Unidos y sus aliados operan otros sistemas antibalísticos, incluidos THAAD y las defensas Aegis basadas en el mar, pero no se han proporcionado a Ucrania.

Ni siquiera la protección Patriot está garantizada. Cuando una batería Patriot está ausente, fuera de posición o con escasez de misiles, la mayoría de las defensas ucranianas restantes son incapaces de sustituirla.

Ucrania tiene muy pocas baterías para proteger todas las ciudades. Rusia combina misiles balísticos con misiles de crucero, drones y señuelos, lo que obliga a los defensores a rastrear muchas amenazas y racionar los escasos interceptores.

La escasez de interceptores es solo parte de un problema global

La escasez de interceptores se ha vuelto más aguda a medida que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha consumido grandes cantidades de interceptores Patriot y THAAD. En un análisis de The Associated Press se calcula que el inventario de Patriot de Estados Unidos había caído al menos un 65% respecto de su nivel previo a la guerra, mientras que el Pentágono afirmó que conservaba un arsenal amplio.

La producción no puede cerrar la diferencia de inmediato. Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores PAC-3 MSE en 2025 y trabaja para alcanzar una capacidad anual de 2.000 para finales de 2030. La OTAN espera que la primera planta de producción de misiles Patriot de Europa abra en septiembre en Alemania.

Las señales políticas desde Washington también han cambiado. En una cumbre de la OTAN realizada el mes pasado en Turquía, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos daría a Ucrania una licencia para producir Patriots. Unas tres semanas después, afirmó que no había tomado una decisión final. Incluso con una licencia, funcionarios y expertos dijeron a la AP que iniciar la producción en Ucrania llevaría años.

Ucrania apunta al arquero en lugar de a la flecha

Ucrania también intenta destruir los lanzamisiles rusos y su infraestructura antes de que puedan dispararse los proyectiles: apuntar al arquero en lugar de a la flecha.

Personas familiarizadas con las conversaciones dijeron a la AP que Zelenskyy pidió a Trump que ayudara a conseguir el permiso de Elon Musk para que las fuerzas ucranianas usen las comunicaciones de Starlink para señalar objetivos dentro de Rusia, donde Musk ha restringido el servicio.

Ese acceso podría ayudar a que los drones ucranianos localicen lanzadores y la infraestructura relacionada, reduciendo el número de misiles a los que deben enfrentarse las baterías Patriot. La solicitud no había sido confirmada públicamente por la Casa Blanca, la Embajada de Ucrania ni SpaceX.

Kiev también está desarrollando Freya, un sistema antibalístico de menor costo propuesto y liderado por Ucrania, destinado a reducir la dependencia de los Patriot. Ucrania y nueve países europeos formaron una coalición en julio para impulsar una capacidad compartida de defensa antimisiles, y Zelenskyy dijo que podrían desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva en un plazo de 12 meses. Freya sigue en desarrollo, y no está claro cuándo podría entrar en funcionamiento.

Tras el ataque balístico ruso más reciente contra Kiev, Zelenskyy dijo que Ucrania recibió solo un tercio de los misiles de defensa aérea en la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Señaló que los socios de Ucrania que no estén dispuestos a aumentar de inmediato las entregas de interceptores deberían imponer nuevas sanciones, y destacó que una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos no ha sido afectada por las sanciones.

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La periodista de The Associated Press Danica Kirka contribuyó a este reportaje desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.