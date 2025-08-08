Tropas ucranianas tienen pocas esperanzas de paz mientras se agota el plazo dado por Trump a Rusia

Soldados ucranianos en el campo de batalla se mostraron poco esperanzados acerca de una solución diplomática para la guerra con Rusia, al cumplirse el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Kremlin frenase la matanza y mientras él mismo considera una posible cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para discutir el conflicto.

Los esfuerzos de Trump para presionar a Putin no han dado frutos hasta ahora. El ejército de Moscú, que es más grande que el de su vecino, se adentra lentamente en territorio rival a un gran costo en tropas y armamento, mientras bombardea de forma implacable ciudades ucranianas. El Kremlin y Kiev están muy alejados en sus exigencias para la paz.

Las fuerzas ucranianas están sumidas en intensas batallas a lo largo de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) que serpentea desde el noreste hasta el sureste del país. la zona de la ciudad de Pokrovsk, en la provincia oriental de Donetsk, es la más castigada, ya que Rusia busca abrirse paso desde allí hacia la vecina región de Dnipropetrovsk. Ucrania enfrenta una importante escasez de efectivos.

También hay intensos combates en la región fronteriza de Sumy, en el norte de Ucrania, donde las tropas de Kiev enfrentan a los soldados rusos para evitar que se envíen refuerzos desde allí a Donetsk.

En Pokrovsk, un comandante señaló que cree que Moscú no está interesado en la paz.

“Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos”, afirmó Buda, comandante de la Brigada Espartana, a The Associated Press. Usó solo su nombre en clave, de acuerdo con las normas del ejército ucraniano.

“Me gustaría que aceptaran y que todo esto terminara, pero Rusia no lo aceptará; no quiere negociar. Así que la única opción es derrotarlos”, agregó.

En la región sureña de Zaporiyia, un comandante de obuses que responde al nombre en clave de Varsovia, apuntó que las tropas están decididas a frustrar la invasión de Rusia.

“Estamos en nuestra tierra, no tenemos salida”, manifestó. “Así que nos mantenemos firmes, no tenemos otra opción”.

Trump dijo el jueves que se reuniría con Putin aunque el líder ruso no se vea con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Esto ha avivado los temores en Europa de que Ucrania pueda quedar al margen de los esfuerzos para frenar el mayor conflicto en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó en una valoración el jueves que “Putin sigue sin estar interesado en terminar su guerra y está intentando obtener concesiones bilaterales de Estados Unidos sin participar de manera significativa en un proceso de paz”.

“Putin sigue creyendo que el tiempo está del lado de Rusia y que Rusia puede resistir más que Ucrania y Occidente”, añadió.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó el viernes que Europa debería tomar la iniciativa en los esfuerzos por poner fin al conflicto.

Orbán señaló que los líderes de Alemania y Francia deberían ir a Moscú “para negociar en nombre de Europa”. De lo contrario, “quedaremos al margen en la gestión de los problemas de seguridad de nuestro propio continente”, apuntó en declaraciones a la cadena estatal húngara.

El líder húngaro, que es muy crítico con la Unión Europea, bloque al que pertenece su país, dijo que las preocupaciones europeas de que una cumbre Trump-Putin podría no abordar los intereses del continente suponen que debería tomar la iniciativa diplomática.

“Esta guerra no puede terminar en el frente, no se puede llegar a ninguna solución en el campo de batalla”, aseveró. “Esta guerra debe ser terminada por diplomáticos, políticos y líderes en la mesa de negociación”.

La periodista de The Associated Press Samya Kullab en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.