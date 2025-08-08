Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 08 de agosto de 2025 01:34 EDT

Partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro protestaron contra la orden de arresto domiciliario emitida en su contra por el Supremo Tribunal. Durante un mes de rituales para la Pachamama, o Madre Tierra, en Bolivia se queman ofrendas. En Haití, Laurent Saint-Cyr reemplazó a Fritz Alphonse Jean en la presidencia rotatoria del consejo presidencial de transición.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 1 y el 7 de agosto de 2025.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.

Relacionados

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in