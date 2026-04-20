Qué saber mientras pende de un hilo el alto el fuego en la guerra con Irán

El alto el fuego en la guerra con Irán pende de un hilo mientras la capital de Pakistán se mantiene preparada ante la posibilidad de nuevas conversaciones entre Teherán y Washington.

Hasta ahora, el alto el fuego de dos semanas expirará a las 0000 GMT del miércoles (8 p.m. ET del martes). Pero la tregua entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó después de múltiples plazos fijados por el presidente estadounidense Donald Trump que, en un momento dado, amenazaron la propia “civilización” de Irán. Es probable que nuevas demoras o cambios repentinos sean la norma a medida que se acerca la fecha límite.

Las conversaciones que podrían celebrarse en Islamabad antes de que venza el alto el fuego enfrentan serios desafíos sobre el futuro del estrecho de Ormuz, el programa nuclear de Irán y otros asuntos. Mientras tanto, Irán atacó barcos en el estrecho el fin de semana. Estados Unidos también atacó y abordó un buque iraní que intentó dejar atrás el bloqueo naval estadounidense en el estrecho, lo que indica que la situación es volátil y que no se puede descartar que se reanude la guerra.

Esto es lo que hay que saber sobre el estado del alto el fuego, las posibles conversaciones en Pakistán y otros asuntos relacionados con la guerra.

Se acerca la fecha límite de un alto el fuego inestable

El alto el fuego en la guerra comenzó el 8 de abril, aunque ataques iraníes tuvieron como objetivo a Estados árabes del Golfo Pérsico e Israel después de que ya había empezado. Otro ataque misterioso también alcanzó esa tarde una refinería de petróleo iraní en una isla. Sin embargo, en términos generales se ha mantenido.

El plazo de dos semanas significa que expirará el 22 de abril sin ninguna prórroga acordada por las partes, ya sea de manera explícita mediante mensajes públicos o dejando que el plazo transcurra sin reanudar directamente las hostilidades. Pero los riesgos persisten, en particular si no se alcanza mientras tanto ningún acuerdo diplomático.

Nuevas conversaciones en Pakistán, en suspenso

Una ronda anterior de negociaciones entre Irán y Estados Unidos se celebró en Pakistán del 11 de abril hasta la madrugada del día siguiente. El vicepresidente estadounidense JD Vance participó en las conversaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979, que concluyeron sin un acuerdo.

Desde este fin de semana, las autoridades en Islamabad han hecho preparativos similares a los que acompañaron las primeras conversaciones, lo que sugiere que se avecinaba otra ronda. La Casa Blanca ha dicho que Vance regresaría a Islamabad para una nueva ronda de conversaciones en los próximos días con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner. Pero hasta ahora, ni Irán ni Estados Unidos han enviado una delegación a Pakistán.

El estrecho de Ormuz sigue cerrado

El estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa el 20% de todo el gas natural y el petróleo, sigue cerrado debido a los ataques iraníes en la vía marítima. Eso incluyó algunos ataques el sábado. También existe el temor de que Irán haya minado una parte del estrecho utilizada por los barcos en tránsito en tiempos de paz. Desde la guerra, según informes, Irán está cobrando hasta 2 millones de dólares por buque para permitirles pasar.

Reabrir el estrecho sigue siendo un eje clave de las negociaciones y la mayor palanca de Teherán frente a Washington, especialmente mientras países de todo el mundo han empezado a racionar energía y a advertir sobre escasez de combustible para aviones. La Marina de Estados Unidos atacó este fin de semana un buque portacontenedores iraní que intentó burlar su bloqueo del estrecho, y marines descendieron sobre él desde helicópteros.

Las reservas nucleares de Irán siguen en el país

Todo el uranio altamente enriquecido de Irán permanece en el país, probablemente sepultado en sitios de enriquecimiento bombardeados por Estados Unidos durante una guerra de 12 días el pasado junio.

Irán no ha enriquecido desde entonces, pero sostiene que tiene derecho a hacerlo con fines pacíficos y niega buscar armas nucleares. Trump, junto con Israel, ha pedido que Irán desmantele por completo su programa nuclear y renuncie a sus reservas. Irán rechazó eso en su propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.