Países europeos retiran comida para bebés por temores de veneno para ratas

Varios países de Europa Central retiraron alimentos para bebés de los estantes el lunes después de que durante el fin de semana se descubriera veneno para ratas en algunos frascos de la marca HiPP.

La ministra de Salud de Austria pidió a padres, jardines de infancia y guarderías que extremen la precaución al alimentar a niños pequeños con productos HiPP. La empresa retiró del mercado algunos frascos de comida para bebés porque muestras allí, así como en Eslovaquia y la República Checa, dieron positivo a veneno para ratas.

Las autoridades creen que la manipulación ocurrió en frascos de 190 gramos (6,7 onzas) de comida para bebés hecha con zanahorias y patatas para niños de 5 meses, que se vendieron en supermercados SPAR en Austria. La primera muestra dio positivo el sábado.

Las autoridades austríacas informaron el lunes que estaban buscando un segundo frasco de comida para bebés que podría contener veneno. Podría haberse vendido en un supermercado Spar en la localidad oriental de Eisenstadt, reportó la agencia de noticias austríaca APA.

“Es profundamente perturbador que alguien aparentemente esté dispuesto a poner en peligro la salud de bebés por motivos criminales”, declaró la ministra de Salud, Korinna Schumann, a APA.

Eslovaquia y la República Checa toman medidas

En la República Checa, se encontraron dos frascos de comida para bebés HiPP que dieron positivo al veneno en una tienda de la ciudad de Brno. La fiscalía estatal en Brno confirmó el hallazgo, pero no dio más detalles, al citar una investigación policial.

HiPP, con sede en Alemania, indicó que, además de Chequia, se descubrieron frascos contaminados en Eslovaquia. La empresa señaló que “los socios minoristas en ambos países ya han retirado de la venta todos los frascos de comida para bebés HiPP como medida de precaución”.

La policía eslovaca manifestó que estaba investigando frascos sospechosos procedentes de una tienda en la ciudad de Dunajska Streda.

Eslovenia comenzó a retirar de manera preventiva todos los productos HiPP de los estantes de Spar y otros supermercados, informó su inspección sanitaria.

Las autoridades austríacas también se pusieron en contacto con funcionarios húngaros, al señalar que un frasco envenenado podría haber sido comprado por personas que viven en la región fronteriza cerca de Eisenstadt.

Los frascos envenenados probablemente tienen una etiqueta blanca con un círculo rojo

La policía de Burgenland, en Austria, indicó que los productos sospechosos probablemente tienen una etiqueta blanca con un círculo rojo en la parte inferior del frasco. Otras señales de advertencia incluyen una tapa dañada o abierta y un olor inusual o a producto echado a perder. Es posible que no se escuche el “pop” cuando el se abra el frasco.

La fiscalía de Burgenland investigaba el caso como “daño intencional al público”.

HiPP afirmó la semana pasada que el retiro “no se debe a ningún defecto del producto ni de calidad por nuestra parte. Los frascos salieron de nuestras instalaciones de HiPP en perfectas condiciones”.

HiPP indicó que, como medida de precaución, estaba retirando todos sus frascos de comida para bebés vendidos en los supermercados SPAR de Austria —que incluyen las tiendas SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt— en Austria.

El veneno para ratas suele incluir bromadiolona, que impide la coagulación de la sangre, según la Agencia Austríaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria. Ingerir veneno para ratas podría provocar sangrado de encías y hemorragias nasales, así como moretones y sangre en las heces.

Los síntomas podrían aparecer entre dos y cinco días después de la ingestión, señaló la agencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.