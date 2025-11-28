Soldados de Guinea-Bisáu anuncian nuevo primer ministro tras golpe militar

Soldados en Guinea-Bisáu, que tomaron el poder a mediados de semana tras unas elecciones presidenciales muy reñidas, nombraron como primer ministro el viernes a un aliado cercano del presidente depuesto.

El nuevo líder militar del país, el general Horta Inta-a, anunció en un decreto el nombramiento del ministro de Finanzas, Ilídio Vieira Té, como primer ministro.

Vieira Té es un aliado cercano del presidente depuesto Umaro Sissoco Embaló, y fungió como su director de campaña durante la elección presidencial que se llevó a cabo el domingo.

Soldados en Guinea-Bisáu tomaron el poder en el país el miércoles, tres días después de las elecciones presidenciales.

La oposición afirmó que Embaló había "fabricado" el golpe para evitar una derrota electoral en la votación del domingo. La toma militar y el arresto de Embaló fueron fabricados para interrumpir los resultados electorales, según su rival Fernando Dias, quien, al igual que Embaló, afirmó haber obtenido la mayoría de votos.

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido una sucesión de golpes de Estado e intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluido un intento de golpe en octubre. El país de 2,2 millones de habitantes es conocido como un punto de tránsito para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha avivado sus crisis políticas.

Vuelve la calma a la capital y presidente depuesto abandona el país

El alto mando militar de la nación levantó el viernes el toque de queda que impuso durante su toma militar y autorizó la movilidad de la población y la reactivación del transporte público en todos los barrios de la capital, Bisáu.

La calma ha regresado a la capital, con gente y vehículos circulando por las calles de la ciudad después que se retiraron los puntos de control del ejército. La principal bolsa de valores y los mercados en los distritos periféricos, así como los bancos comerciales, también han reabierto.

Por su parte, Embaló llegó el jueves al vecino Senegal en un vuelo fletado por el gobierno senegalés, que ha estado "en comunicación directa con todos los involucrados de Guinea-Bisáu", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Senegal en un comunicado, que indicó que el país promete trabajar con socios para restaurar la democracia en Guinea-Bisáu.

El primer ministro senegalés Ousmane Sonko describió el viernes la toma militar en Guinea-Bisáu como un "complot", adoptando las afirmaciones de que el golpe fue fabricado para evitar una derrota en las elecciones presidenciales del domingo. Hizo un llamado a la liberación de los miembros de la oposición arrestados.

"El proceso democrático debe llevarse a cabo hasta el final y los resultados deben ser anunciados", dijo Sonko durante una sesión parlamentaria.

El bloque regional suspende al país

El jueves por la noche, el bloque regional de África Occidental conocido como ECOWAS anunció la suspensión de Guinea-Bisáu de sus órganos de toma de decisiones "hasta la restauración del orden constitucional pleno y efectivo en el país".

ECOWAS agregó que también "se reserva el derecho de usar todas las opciones" permitidas bajo sus reglas, "incluyendo sanciones a todas las entidades consideradas culpables de interrumpir el proceso electoral y democrático".

El bloque regional señaló que un equipo de mediación, encabezado por el presidente del organismo e incluyendo a los mandatarios de Togo, Cabo Verde y Senegal, viajará a Bisáu para "involucrar a los líderes del golpe con el fin de asegurar la plena restauración del orden constitucional".

Ampliamente vista como la principal autoridad política y regional de África Occidental, la ECOWAS de 15 naciones fue formada en 1975 para promover la integración económica en los Estados miembros. El bloque a menudo colabora con los gobiernos de los miembros para resolver desafíos internos en varios frentes, desde la política hasta la economía y la seguridad.

Ha batallado en los últimos años para revertir golpes de Estado en la región, donde los pobladores se han quejado de no beneficiarse de los ricos recursos naturales.

Las sanciones contra Mali, Níger y Burkina Faso, países gobernados por juntas, y las amenazas de intervención militar en Níger para revertir el golpe finalmente llevaron a la retirada de los tres países del bloque a principios de este año.

Bakary Sambe, quien dirige el Instituto Tombuctú para Estudios de Paz con sede en Senegal, subrayó que la situación en Guinea-Bisáu aún no está clara, y cualquier decisión inmediata de ECOWAS respecto a sanciones parecerá apresurada y contraproducente.

"Estamos en un estado de total incertidumbre, atrapados entre un proceso electoral inconcluso y una interrupción del orden constitucional causada por un golpe, lo que ha llevado a interpretaciones contradictorias y varias preguntas", dijo.

"La organización regional parece haber aprendido de los errores cometidos en Níger y está tratando en la medida de lo posible de moderar su inclinación a imponer sanciones", agregó Sambe.

——

Banchereau reportó desde Dakar, Senegal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.