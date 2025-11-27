Avalancha sepulta a esquiadores en zona peligrosa de glaciar

Una avalancha sepultó a varios esquiadores y snowboarders en el glaciar Stubai de los Alpes austríacos el jueves por la mañana, según informaron medios locales.

La Agencia de Prensa de Austria (APA) reportó que tres esquiadores heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Tirol tras su rescate. La gravedad de sus lesiones se desconoce.

Los servicios de emergencia organizaron una operación masiva de búsqueda y rescate que involucró a 250 personas, perros de rescate y helicópteros. Nueve individuos fueron hallados con vida, añadió la APA.

Alrededor del mediodía, la operación de emergencia aún estaba en curso y no se sabía si más personas permanecen sepultadas bajo la nieve.

La avalancha ocurrió en el paso Daunscharte, una zona peligrosa fuera de las pistas de esquí protegidas. Los montones de nieve también alcanzaron una sección inferior de la pista, lo que obligó a su cierre.