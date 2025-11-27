Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Avalancha sepulta a esquiadores en zona peligrosa de glaciar

La gravedad de sus lesiones se desconoce.

The Associated Press
Jueves, 27 de noviembre de 2025 15:33 EST
Tres esquiadores heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Tirol tras su rescate.
Tres esquiadores heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Tirol tras su rescate. (AP Foto/Matthias Schrader)

Una avalancha sepultó a varios esquiadores y snowboarders en el glaciar Stubai de los Alpes austríacos el jueves por la mañana, según informaron medios locales.

La Agencia de Prensa de Austria (APA) reportó que tres esquiadores heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital en Tirol tras su rescate. La gravedad de sus lesiones se desconoce.

Los servicios de emergencia organizaron una operación masiva de búsqueda y rescate que involucró a 250 personas, perros de rescate y helicópteros. Nueve individuos fueron hallados con vida, añadió la APA.

Alrededor del mediodía, la operación de emergencia aún estaba en curso y no se sabía si más personas permanecen sepultadas bajo la nieve.

La avalancha ocurrió en el paso Daunscharte, una zona peligrosa fuera de las pistas de esquí protegidas. Los montones de nieve también alcanzaron una sección inferior de la pista, lo que obligó a su cierre.

Relacionados
La avalancha ocurrió en el paso Daunscharte, una zona peligrosa fuera de las pistas de esquí protegidas.
La avalancha ocurrió en el paso Daunscharte, una zona peligrosa fuera de las pistas de esquí protegidas. (Foto AP/Matthias Schrader, archivo)

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in