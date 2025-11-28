Stay up to date with notifications from The Independent

La sentencia de Bolsonaro y las mejores fotos de la semana en América Latina y el Caribe

The Associated Press
Viernes, 28 de noviembre de 2025 04:21 EST

Los detractores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alzaron copas de champán para celebrar su sentencia frente a la sede de la policía federal en Brasilia, donde está bajo arresto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se unió a un mitin cívico-militar organizado por el gobierno en Caracas.

En Uruguay, la gente tomó el sol junto al mar en Montevideo.

______

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de noviembre de 2025.

______

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo Fernando Vergara, con sede en Bogotá, Colombia.

______

