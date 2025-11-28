La sentencia de Bolsonaro y las mejores fotos de la semana en América Latina y el Caribe
Los detractores del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alzaron copas de champán para celebrar su sentencia frente a la sede de la policía federal en Brasilia, donde está bajo arresto.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se unió a un mitin cívico-militar organizado por el gobierno en Caracas.
En Uruguay, la gente tomó el sol junto al mar en Montevideo.
Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 21 y el 27 de noviembre de 2025.
Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo Fernando Vergara, con sede en Bogotá, Colombia.
