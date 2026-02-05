Simulación de guerra sobre un ataque ruso a la OTAN advierte que el Kremlin podría cumplir sus objetivos en días

Un nuevo simulacro de guerra que imita una incursión rusa en Lituania, llevado a cabo por exfuncionarios de la OTAN y Alemania, concluyó que Moscú "lograría la mayoría de sus objetivos” en cuestión de días.

El ejercicio preveía un escenario en el que el Kremlin utilizaba falsas alegaciones de “crisis humanitaria” en el exclave ruso de Kaliningrado para apoderarse de la ciudad lituana de Marijampole, al este, una aglomeración urbana clave por la que discurre la carretera que une Rusia y Bielorrusia.

El escenario, que se desarrolla en octubre de 2026, sugiere que una ausencia de liderazgo estadounidense y la indecisión de los países de la OTAN podrían permitir a Moscú hacerse con el control total del Báltico en cuestión de días, utilizando una fuerza inicial de solo 15.000 soldados.

“Los rusos lograron la mayoría de sus objetivos sin mover muchas de sus propias unidades”, declaró a The Wall Street Journal Bartłomiej Kot, analista polaco de seguridad que actuó como primer ministro polaco. “Lo que esto me demostró es que una vez que nos enfrentamos a la narrativa de escalada de la parte rusa, tenemos incrustado en nuestro pensamiento que somos nosotros los que debemos desescalar”.

open image in gallery Tanques rusos T-90M atraviesan el centro de Moscú ( AFP/Getty )

Marijampolé alberga un cruce de rutas crítico en Europa. La UE y Ucrania utilizan la Vía Báltica hacia Polonia, que discurre hacia el suroeste. De este a oeste hay una ruta que une Bielorrusia y Kaliningrado, que Lituania está obligada a mantener abierta al tráfico ruso en virtud de un tratado.

En el simulacro de guerra, Rusia presentó la invasión de Marijampolé como una misión humanitaria. Estados Unidos se negó a invocar el Artículo 5 de la OTAN, que estipula que todos los miembros deben acudir en defensa de otro Estado miembro que sufra un ataque.

Alemania se mostró dubitativa en su respuesta al ataque, y una brigada ya desplegada en Lituania no intervino después de que Rusia utilizó drones para colocar minas cerca de una base militar, según las previsiones del simulacro de guerra. Polonia, por su parte, se movilizó, pero finalmente no envió tropas a Lituania para ayudar a defender su territorio.

Franz-Stefan Gady, analista militar afincado en Viena, asumió en el juego el papel del jefe del Estado Mayor ruso. “La disuasión no solo depende de las capacidades, sino de lo que el enemigo crea sobre nuestra voluntad, y en el simulacro de guerra mis ‘colegas rusos’ y yo lo sabíamos: Alemania dudará. Y esto fue suficiente para ganar”, afirmó.

open image in gallery Valery Gerasimov (de frente), jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Se preveía que Moscú utilizaría el pretexto de una crisis humanitaria en Kaliningrado para justificar la invasión ( AP )

La partida se llevó a cabo en medio del creciente temor en Europa a un ataque ruso contra la OTAN. El año pasado, se produjeron repetidas incursiones de aviones teledirigidos y cazas rusos en territorio de la OTAN, mientras Moscú atacaba las defensas de la alianza, una maniobra que, según expertos y funcionarios, estaba diseñada para exponer la reacción de los países.

El ministro de Defensa holandés, Ruben Brekelmans, declaró al WSJ que había evaluado que “Rusia podrá desplazar grandes cantidades de tropas en el plazo de un año” y añadió: “Vemos que ya están aumentando sus inventarios estratégicos y que están ampliando su presencia y sus activos a lo largo de las fronteras de la OTAN”.

El ejercicio del simulacro de guerra fue realizado en diciembre conjuntamente por el periódico alemán Die Welt y el Centro Alemán de Wargaming de la Universidad Helmut Schmidt de las Fuerzas Armadas alemanas.

Traducción de Olivia Gorsin