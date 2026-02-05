Jefe de DDHH de ONU advierte sobre la impunidad y solicita fondos adicionales

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas afirmó el jueves que su oficina está en "modo de supervivencia" mientras presentaba una solicitud de 400 millones de dólares para cubrir sus necesidades estimadas para este año, después de que los recortes de fondos del ejercicio anterior afectaran a su trabajo en 17 países, incluyendo Colombia, Myanmar y Chad.

Volker Türk expuso las necesidades de su oficina después de que Estados Unidos y algunos otros donantes tradicionales occidentales redujeran sus aportaciones a la ayuda humanitaria y a muchas organizaciones relacionadas con la ONU en 2025, al tiempo que advirtió de las consecuencias para la supervisión de los derechos humanos en todo el mundo.

"Estos recortes y reducciones liberan las manos de los perpetradores en todas partes, permitiéndoles hacer lo que quieran", dijo a los diplomáticos en la sede de su oficina, con vistas al lago Ginebra. Ante un "aumento de las crisis, no podemos permitirnos un sistema de derechos humanos en crisis".

"Agradezco a nuestros 113 socios financieros, incluidos gobiernos, donantes privados y multilaterales, por sus contribuciones vitales", manifestó Türk. "Pero actualmente estamos en modo de supervivencia, trabajando bajo presión".

Aunque su oficina recibe dinero a través del presupuesto ordinario de la ONU, tradicionalmente obtiene la mayor parte de su fondos gracias a contribuciones voluntarias de los países miembros. Para este año pide 400 millones de dólares por esa vía.

El año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos solicitó inicialmente 500 millones de dólares en contribuciones voluntarias, pero apenas recaudó 258 millones. Recibió 191 millones a través del presupuesto ordinario, unos 55 millones menos de lo aprobado inicialmente.

Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca, suspendió sus contribuciones en 2025. Un año antes, durante la presidencia de Joe Biden, había sido el mayor aporte individual de contribuciones voluntarias, con 36 millones de dólares.

Un conteo de la oficina de derechos de la ONU también mostró que Francia, por ejemplo, no proporcionó financiamiento voluntario el año pasado, después de haber destinado más de cinco millones en 2024. Reino Unido también redujo su desembolso el año pasado. Sin embargo, donantes como Suecia, Alemania y la Unión Europea aumentaron sus contribuciones desde 2024.

Hablando sobre los efectos, Türk indicó que su oficina llevó a cabo el año pasado menos de la mitad de las misiones de seguimiento que realizó en 2024; redujo su “compromiso” en el proceso de paz en Colombia, donde tres de sus ocho oficinas están cerradas; enfrentó recortes del 60% en su programa en Myanmar, y redujo su defensa y asistencia para casi 600 detenidos en Chad.

"En un momento de creciente rechazo a los temas de género, nuestro trabajo para prevenir la violencia de género y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ ha sufrido recortes de hasta el 75%", añadió.

Türk destacó el trabajo de su oficina en lugares como Ucrania, donde su misión de monitoreo ha seguido de cerca las bajas civiles desde 2014; en zonas palestinas ocupadas, donde ha capacitado a más de 320 empleados para identificar a personas necesitadas; y en Colombia, donde trabajó con el Ministerio de Defensa para establecer códigos de conducta y capacitación.