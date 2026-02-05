Líder de Reino Unido se disculpa con víctimas de Epstein por nombrar embajador a Peter Mandelson

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se disculpó el jueves con las víctimas de Jeffrey Epstein por haber nombrado a Peter Mandelson embajador del país en Washington a pesar de sus vínculos con el desacreditado financiero.

Starmer afirmó que Mandelson había "presentado a Epstein como alguien a quien apenas conocía". En un discurso el jueves, dijo: "Lo siento (...) por haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado".

Starmer cesó a Mandelson en septiembre tras la publicación de correos electrónicos que mostraban que mantuvo su amistad con Epstein tras la condena al difunto financiero en 2008 por delitos sexuales relacionados con menores.

El líder británico enfrenta a nuevas presiones por el nombramiento después de que documentos recién publicados revelaran nuevos detalles de la estrecha relación de Mandelson con Epstein.

