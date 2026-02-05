Tormenta Leonardo azota España y Portugal; deja un muerto y miles de evacuados

Al menos una persona ha muerto y miles se han visto obligadas a evacuar a causa de la tormenta Leonardo, que ha asolado España y Portugal esta semana.

Las lluvias torrenciales dejaron ríos y embalses en riesgo “extremo” de desbordamiento en toda la península ibérica, las escuelas cerraron y los viajes en tren se cancelaron.

Un hombre de unos sesenta años fue encontrado muerto en su vehículo tras ser arrastrado por una fuerte corriente cerca de una presa en el municipio de Serpa, en Portugal.

“Se encontró un vehículo con un ocupante, por lo que hay un fallecido”, informó un portavoz de la autoridad nacional de protección civil.

Grazalema, en Andalucía, se enfrentó en un periodo de 24 horas a más de 40 cm de lluvia, la cantidad que Madrid ve en todo un año, según un portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las autoridades regionales y nacionales desplegaron importantes recursos para contener los daños, una semana después de que la tormenta Kristin dejara seis muertos y miles de personas sin electricidad.

Al menos 3.500 personas fueron evacuadas esta semana en la región meridional de Andalucía a causa de las inundaciones generalizadas. Asimismo, se desplegaron más de 1.200 efectivos de emergencias y 400 militares para ayudar en las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades también recurrieron a aviones y helicópteros de emergencia para vigilar las regiones consideradas más críticas.

La AEMET puso la zona en alerta máxima y advirtió de niveles “extraordinarios” de lluvia, inundaciones y deslaves.

Los efectos se han visto agravados por la sobresaturación del suelo. María Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, declaró a la cadena pública RTVE que el problema se estaba agravando porque “el suelo ya no puede absorber” la lluvia. Habló de “numerosos deslaves” en las zonas rurales circundantes.

Portugal elevó su nivel de alerta al máximo hasta al menos el viernes, ya que las autoridades advirtieron que varios ríos presentaban un alto riesgo de desbordamiento.

En Alcacer do Sal, a 90 km al sur de Lisboa, se desbordó el río Sado y provocó inundaciones en algunas zonas de la ciudad el miércoles.

El Servicio Nacional de Protección Civil de Portugal planteó que era probable que el nivel del agua subiera en los próximos días. Las fuerzas armadas desplegaron unos 1.600 efectivos, que incluyen equipos marinos que utilizan 35 lanchas neumáticas, para rescatar a la población de las inundaciones.

“Ha estado lloviendo así durante horas. El río ya se desbordó y la gente está muy preocupada dentro de sus casas. Estamos sufriendo muchos cortes de luz”, declaró a Reuters José Luis Castillo, residente de Jimera de Libar.

Casi 134.000 hogares seguían sin electricidad esta semana tras los devastadores efectos de la tormenta Kristin. Alrededor de 95.000 de ellos en la región de Leiria, en el centro del país, según la empresa de distribución eléctrica E-Redes.