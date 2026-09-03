Temen que un bebé esté entre las 80 víctimas de una embarcación que pasó 26 días a la deriva rumbo a Canarias

Según una ONG, se teme que al menos 80 personas hayan muerto tras el hallazgo de una embarcación que llevaba 26 días a la deriva frente a las costas de las Islas Canarias, en España.

Se teme que cuatro mujeres y un bebé se encuentren entre las víctimas mortales de una pequeña embarcación que zarpó de Gambia el 7 de agosto y que fue hallada tras una alerta de la ONG española Caminando Fronteras, según informó la organización a The Independent.

La agencia de noticias española EFE Noticias informó inicialmente a X que se habían hallado 80 migrantes muertos a bordo de la embarcación. Posteriormente, Salvamento Marítimo declaró a The Independent que a las 06:40 p. m. del miércoles se encontraron 44 personas y cinco cadáveres a bordo, y tres fueron trasladados en helicóptero a un hospital.

Según Caminando Fronteras, la embarcación transportaba inicialmente a 127 personas, de las cuales más de 80 fueron declaradas muertas o desaparecidas.

“Durante todo este tiempo, como pueden imaginar, numerosos familiares llamaron desesperados, temiendo lo peor; finalmente, la tragedia se confirmó”, agregó el portavoz de Caminando Fronteras. “Estamos hablando de más de 80 víctimas”.

“Una vez más, debemos cuestionar el nivel de cooperación entre los servicios de búsqueda y rescate de los distintos países, así como los recursos de búsqueda disponibles para estas embarcaciones que quedan a la deriva y que claramente requieren un rescate urgente”.

Según se informa, los supervivientes de la embarcación, que fue trasladada al puerto de Arguineguín en Gran Canaria, declararon a la Cruz Roja que habían partido hacia las Islas Canarias con más de 100 personas a bordo.

Esto ocurre un día después de que la armada marroquí interceptara a 201 migrantes que intentaban llegar a las Islas Canarias, en España, tras partir del Sáhara Occidental, según Info Migrants. La embarcación fue interceptada a 185 kilómetros al suroeste de Dajla, según el Estado Mayor marroquí, citado por EFE.

Según The Times, los servicios de rescate marítimo indicaron que la embarcación fue avistada por primera vez el miércoles por la tarde. El buque español de búsqueda y rescate Guardamar Urania prestó ayuda a medianoche.

Según informa el medio, todos los supervivientes proceden de Gambia y Mali.

The Independent se puso en contacto con el Servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

La ruta migratoria que conecta África occidental con las Islas Canarias se convirtió en una de las más mortíferas del mundo en los últimos años, con un aumento del 480 % en el número de víctimas mortales entre 2019 y 2025 (de 202 a 1172), según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos.

“Estamos viendo que, debido a que la aplicación de la ley contra el contrabando en muchos de los países de salida de África Occidental y del Norte se está volviendo más estricta, la gente está saliendo desde lugares tan al sur como Gambia, un viaje marítimo de semanas, que es una locura cuando a menudo se trata de un barco pesquero”, dijo anteriormente a The Independent un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que administra el MMP.

En lo que va de 2026, fallecieron 349 personas, según cifras del MMP. Se cree que esta cifra no incluye a las 80 personas cuyos cuerpos, según se informa, fueron hallados cerca de las Islas Canarias.

Según las cifras del MMP, esta ruta es, con diferencia, la más mortífera desde África.

Traducción de Olivia Gorsin